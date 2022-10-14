Делегация Северной Осетии накормила участников фестиваля молодежи осетинскими пирогами

На фестивале представлены пироги с мясом, свекольной ботвой и сыром. Выпечку привезли из Осетии, а не готовили на месте

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Делегация из Республики Северная Осетия накормила участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи осетинскими пирогами, сообщил ТАСС в воскресенье руководитель делегации Марат Цагараев.

"Участники очень интересуются осетинскими пирогами, наши ребята угощают их, - рассказал он. - Для многих настоящие пироги - в диковинку <…> Участникам фестиваля пироги нравятся".

По его словам, на фестивале представлены пироги с мясом, свекольной ботвой и сыром, причем их привезли из Осетии, а не готовили на месте. Цагараев пояснил, что это стало возможным благодаря разработанной молодыми осетинскими учеными технологии быстрой заморозки этого продукта. "Благодаря ней они хранятся долгое время. С ее помощью даже в дальних регионах нашей страны появились настоящие осетинские пироги", - добавил он.

По словам главы осетинской делегации, на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи из Северной Осетии приехали 70 представителей, еще около 10 человек - участники экспозиции республики. На стенде представлен природный, экономический, научный и туристический потенциал региона.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начался 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи.

Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более 1 тыс. иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.