Участники мероприятия сделали на память фотографии с лейками и деревьями

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 октября. /ТАСС/. Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов высадили в воскресенье деревья на "Аллее дружбы" в Ростове-на-Дону в парке Донского государственного технического университета (ДГТУ), и начали знакомиться с казачьей культурой региона.

В Ростов пришла холодная осень, и чтобы участники не замерзли, организаторы предлагали им глинтвейн. Согреться можно было и другим способом - принять участие в посадке дерева на "Аллее дружбы". "Никогда раньше не сажал деревьев, надеюсь, мое приживется", - рассказал ТАСС участник из Марокко Саид.

За процессом высадки деревьев следили координаторы. Участники фотографировались с лейками и деревьями.

"С удовольствием поучаствовала в высадке деревьев. Я вообще не ожидала, что будет все так масштабно, - поделилась эмоциями участница из Латвии. - Сегодня перед нами выступал казачий хор, были народные танцы, на "Русской ярмарке" можно было продегустировать русскую кухню, были даже соленые огурцы. Я прочувствовала казачий дух, теперь еще больше хочется на завтрашнюю экскурсии в столицу донского казачества - город Новочеркасск и станицу Старочерксасскую".

На "Аллее дружбы" участники из разных стран делились друг с другом впечатлениями, делали фото на память и приглашали приехать новых друзей к ним в гости.

Фестиваль на Дону

В Ростовскую область приехали 100 иностранных участников фестиваля из более чем из 50 стран мира - Аргентины, Бразилии, Великобритании, Гамбии, Индии, США, Филиппин, Франции, Черногории, Чили и других. Как сообщается на официальном сайте фестиваля, в рамках региональной программы запланированы экскурсии и по другим городам области - Таганрогу и Новочеркасску, а также по станице Старочеркасской. В Новочеркасске участники фестиваля побывают в музее истории Донского казачества, где им покажут традиционные казачьи одежду и оружие. Кроме того, они посетят Атаманский дворец, где останавливались российские императоры, и Вознесенский войсковой патриарший собор - третий по величине православный храм в России.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начался 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи.

Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более 1 тыс. иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.