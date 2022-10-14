Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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15 октября, 19:40
Путин уверен, что жизнь и работа на благо других "возвращается сторицей"

Глава государства встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что жизнь и работа ради пользы других людей "возвращается сторицей". "Всегда так получается - когда работаешь и живешь с пользой для других, это всегда возвращается сторицей", - заявил он на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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"Всегда это поднимает, развивает, делает более успешным, и у вас открываются личные перспективы", - добавил глава государства. Он выразил надежду, что приехавшие в Сочи молодые люди смогут познакомиться здесь со своими сверстниками из других стран, узнать об их жизни и успехах, их предложениях. "Очень бы хотелось, чтобы в этой связи у вас возникали новые идеи, которые бы позволяли вам идти вперед", - пожелал собравшимся президент.

Он также отметил, что студенты смогут познакомиться с богатой культурой России. "Это такой сплав, настоящий сплав культур, историй, религий, совместного проживания в рамках единого государства", - добавил Путин, отметив многонациональность населения страны.

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