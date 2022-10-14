Путин: РФ заинтересована в возвращении состоявшихся ученых, уехавших за границу

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия предпримет определенные шаги, чтобы вернуть на родину уехавших за границу отечественных ученых.

На встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов к главе государства обратился ученый Артем Оганов, который вернулся в Москву после работы за границей. Он поделился своей мечтой - чтобы российские исследователи начали в массовом порядке возвращаться на родину.

"Будем думать над этим, не просто думать - есть определенные идеи", - ответил Путин, однако не стал уточнять, какие именно.

"Россия заинтересована в возвращении тех, кто реально состоялся и реально может здесь эффективно работать, не всех подряд", - подчеркнул президент. При этом он добавил, что "с точки зрения гражданской составляющей, мы заинтересованы, чтобы все наши граждане сюда приехали".

"Но с точки зрения развития науки, для российской науки нужны те, кто могут ее двигать вперед", - повторил Путин.

Он порадовался, что Оганов смог найти себя на родине. "Это не так просто - найти себя и выехав куда-то, и найти себя, вернувшись", - считает глава государства.

Президент констатировал, что в РФ продолжается проект присуждения мегагрантов ученым, который гарантирует финансирование исследований в течение нескольких лет. "Мы приняли решение продлить мегагранты, нашли источники финансирования, мы это будем делать, гарантированно будем в течение нескольких лет осуществлять", - заверил Путин.

Он добавил, что отдельной проблемой, которая нуждается в решении, является возможность связать молодых ученых с их местами учебы и будущей работой. "Работа в области мегагрантов будет связана с несколькими этапами привлечения молодых специалистов - и на уровне аспирантов, и на уровне молодых кандидатов наук", - отметил президент. Он признался, что его особенно радует тот факт, что молодые отечественные ученые думают о будущем российской науки.