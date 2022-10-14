Путин призвал сохранить культурное и языковое единство России

Президент РФ считает, что это пойдет на пользу не только стране, но и миру в целом

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает важным сохранить культурное и языковое единство российского государства, что пойдет на пользу не только самой стране, но и миру в целом. Об этом он заявил на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов, комментируя рассказ одного из них - политолога Николя Шарраса - о его работе по налаживанию межгосударственных отношений.

"Россия - это евразийское пространство, но с точки зрения культуры, языка, истории проживающих на этой территории людей - это европейское пространство, оно населено носителями этой культуры", - пояснил Путин. "Для того чтобы мы оставались в качестве значимого центра в мире, нам это все нужно сохранить", - убежден президент. "Не делиться по национальным квартирам, а посмотреть в будущее, посмотреть, как его строить, и тогда мы сможем сохранить это пространство и этих людей в качестве значимого центра", - уверен он.

"Если этого не произойдет, это пространство будет делиться на малозначимые объединения, квазигосударства, которые потеряют свое значение", - считает Путин. "А если мы это сохраним, то для развития всего человечества это будет плюсом", - добавил он.

Путин напомнил, что в мире происходят глобальные изменения и пожелал Шаррасу успехов в его работе.