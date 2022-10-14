Детский омбудсмен и глава Росмолодежи подписали соглашение о сотрудничестве

По словам Анны Кузнецовой, "государственная политика в сфере детства и молодежи должна быть последовательной"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание соглашения состоялось в воскресенье на площадке Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

"Стороны договорились о содействии социальному, культурному, нравственному и физическому развитию молодежи, о планировании и координации совместных действий, направленных на создание условий для формирования гармоничной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям личности", - говорится в сообщении пресс-сдужбы.

По словам Кузнецовой, "государственная политика в сфере детства и молодежи должна быть последовательной, потому что сегодняшние дети - это и есть завтрашняя молодежь. "Это будущие родители, и именно сегодня они воспринимают те ценности, которые впоследствии будут передавать своим детям", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи.

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