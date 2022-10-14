Путин: солнечные батареи успешно применяются для обогрева нефти в трубах на севере РФ

Президент РФ подчеркнул, что технологии солнечных батарей в России - одни из лучших в мире

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Россия успешно применяет технологии использования солнечной энергии, в том числе, на Крайнем Севере - для обогрева нефти в трубопроводах. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи, подчеркнув, что технологии солнечных батарей в России - одни из лучших в мире.

По его словам, развитие возобновляемых источников энергии актуально не только для южных регионов. "Как это ни странно… уверен, знают не все: у нас на Крайнем Севере используют солнечные панели, в том числе для обогрева нефтяных трубопроводов - для того, чтобы нефть там не замерзала, а в условиях Крайнего Севера эти солнечные батареи используются для нагрева нефти при прокачке нефти по трубам. Я так удивился, когда узнал об этом. Оказывается, того незначительного объема солнечного света - просто света даже, не тепла - достаточно, чтобы греть нефть в трубах", - рассказал Путин.

Таким образом, заключил он, традиционная энергетика и возобновляемые источники энергии между собой связаны, "и они пойдут еще многие десятилетия рука об руку, вместе". "Это касается, кстати, и решения вопросов экологии, тех же выбросов [в атмосферу]", - заключил президент РФ.

По словам российского лидера, РФ уделяет большое внимание развитию возобновляемых источников энергии. "Совсем еще недавно все-таки Россия немного отставала в этом плане. А сейчас, допустим, наши солнечные панели общепризнанно являются наилучшими в мире по качеству, по сроку службы и по эффективности", - сказал Путин, призвав представителей других стран подумать о том, чтобы использовать эту продукцию. Как отметил глава государства, речь идет о производстве одной из частных российских компаний, которая изначально купила швейцарскую фирму в этой сфере, после чего доработала технологию и перевела производство в Россию, и "сейчас очень продвинулись далеко - [стали] одни из лучших в мире".