Путин: уголь можно сделать экологичным источником энергии, но на это нужны средства

По словам президента РФ, необходимо думать над развитием традиционных источников энергии

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Уголь можно сделать экологически чистым источником энергии, но для этого нужно вкладывать средства в развитие соответствующих технологий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи.

Он отметил, что нужно думать над развитием традиционных источников энергии. "Потому что и уголь можно перерабатывать до такого состояния, что он будет экологически чистым. Правда, это требует определенных денег, но все требует определенных денег и на первых этапах все дорого", - сказал Путин, пояснив, что выход на новые рубежи научных исследований ведет к удешевлению, а значит - к возможности более широкого использования соответствующих технологий.

По его словам, "на сегодняшний день в общей генерации [энергии] уголь, все-таки, на первом месте". "Хоть некоторые считают, что уголь несколько стал пониже [в доле выработке энергии], чем топочный мазут и газ, но, на мой взгляд, оно [использование угля] все-таки немножко превышает [другие источники]", - заметил президент.