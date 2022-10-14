Фестиваль молодежи

Глава государства отметил, что надо нужно заранее думать о трудоустройстве людей в связи с внедрением новых технологий на предприятиях

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Промышленные предприятия должны переходить на новые технологии для решения проблем окружающей среды. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"Для того чтобы перейти на наиболее современные технологии (созданные для поддержания экологии - прим. ТАСС), нужно заставлять, как это ни печально, нужно заставлять промышленность переходить на эти новые технологии", - сказал он.

Как отметил президент, с внедрением новых технологий на предприятиях высвобождается часть рабочих, и нужно заранее думать о трудоустройстве этих людей. Также внедрение новых технологий на предприятии отвлекает его ресурсы и представляет собой дополнительную нагрузку для компаний. По его словам, в любой стране власти вынуждены выбирать между противоречащими, на первый взгляд, направлениями своих действий - внедрением технологий и поддержкой производителей. "Но в конечном итоге, конечно, будущее за прогрессом", - сказал глава государства.

По его словам, экологическая проблема имеет нарастающий характер и требует дополнительных капиталовложений. "Далеко не у всех стран, особенно у стран с развивающимися экономиками, эти средства есть", - добавил президент.

В рамках открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который в этом году проходит в Сочи, Путин провел встречу с участниками мероприятия. Об экологической проблеме с ним говорил Афроз Шах, эколог из Индии, который озабочен проблемой чистоты Мирового океана.

Путин также отметил, что проблема пластика в Мировом океане представляет большую угрозу экологии планеты. "Это серьезный вопрос, который требует и юридического решения, как на глобальном, международном уровне, так и в страновом измерении. Можно думать о том, чтобы создавать определенные льготные условия для очистки океана от этих проблем (пластикового мусора - прим. ТАСС)", - сказал президент.

Фестиваль молодежи

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад-карнавал. Основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.