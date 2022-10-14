Мутко: открытие ВФМС-2017 запомнится трогательными моментами и глубокой философией

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Олимпийском парке Сочи с 15 по 22 октября

СОЧИ, 15 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Церемония открытия ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов, прошедшая в воскресенье в Сочи, запомнится своими трогательными моментами и глубокой философией. Таким мнением с ТАСС по окончании мероприятия поделился вице- премьер РФ Виталий Мутко.

Темами церемонии открытия фестиваля в Сочи стали актуальные вопросы экологии, бедности, образования, энергии, информации и науки. Приглашенные спикеры из разных точек планеты рассказали в шоу о себе и своем личном вкладе в этой сфере.

"Церемония оставила самое хорошее впечатление. Думаю, она запомнится глубокой философией, ведь ее участники показали всему миру не только его проблемы, но и пути их решения. И все это было сделано красочно, динамично", - отметил Мутко.