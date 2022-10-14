Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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15 октября, 21:28
Мутко: открытие ВФМС-2017 запомнится трогательными моментами и глубокой философией
© Сергей Бобылев/ТАСС

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Олимпийском парке Сочи с 15 по 22 октября

СОЧИ, 15 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Церемония открытия ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов, прошедшая в воскресенье в Сочи, запомнится своими трогательными моментами и глубокой философией. Таким мнением с ТАСС по окончании мероприятия поделился вице- премьер РФ Виталий Мутко.

Темами церемонии открытия фестиваля в Сочи стали актуальные вопросы экологии, бедности, образования, энергии, информации и науки. Приглашенные спикеры из разных точек планеты рассказали в шоу о себе и своем личном вкладе в этой сфере.

"Церемония оставила самое хорошее впечатление. Думаю, она запомнится глубокой философией, ведь ее участники показали всему миру не только его проблемы, но и пути их решения. И все это было сделано красочно, динамично", - отметил Мутко.

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Темы подвижничества и любви особо тронули вице- премьера. "Многие моменты сегодняшнего представления по- настоящему затронули душу - Афроз Шах, волонтер из Индии изменил мир, убрал пять с лишним тонн мусора с пляжа Мумбаи! Или Роман Гек из Владивостока, трудами которого в Непале за два года была открыта школа! Конечно, не забудется признание в любви своей девушке парня из Владикавказа", - прокомментировал Мутко выход на сцену молодого человека из Осетии, который не побоялся прервать церемонию открытия фестиваля, чтобы в третий раз сделать предложение девушке - та уже дважды отказывала, но в третий раз все-таки ответила согласием.

"Если хочешь чего-то достичь в жизни, используй для этого все возможности. Как бы трудно тебе ни было преодолевать сопротивление этого мира", - отметил Мутко.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начался 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, основные события фестиваля состоятся 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовМутко, Виталий Леонтьевич
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