50 участников из 33 стран

Участники поездки побывали также на смотровой площадке Чиркейского водохранилища, где провели фотосессию
МАХАЧКАЛА, 15 октября. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи из 33 стран посетили в воскресенье в Дагестане знаменитый Сулакский каньон. При въезде в Казбековский район, где расположен уникальный объект природы, делегацию угощениями и танцами встретили местные жители, передает корреспондент ТАСС.
Сулакский каньон - один из самых глубоких каньонов в мире, он глубже Большого каньона в США и достигает 1920 м. Протяженность каньона 53 км. В последние годы является частым местом посещения туристов.
"Гостеприимный Дагестан рад вам и готов всегда встречать вас - таких красивых и молодых. Вы - надежда нашей планеты, надежда всего человечества", - сказал, встречая гостей, заместитель главы администрации Казбековского района Дагестана Икрамудин Салимханов.
"Это очень красивое место. Здесь восхитительно, несмотря на неясную погоду (был туман - прим. ТАСС). Думаю, мне будет, о чем рассказать о России в моей новой статье. Я представлю своему народу вашу страну во всей красе. Благодарю за гостеприимство, прежде всего, организаторов из Дагестана и надеюсь увидеть вас в моей стране", - сказал ТАСС журналист из Ирана Лушар Шариати.
"Я в Дагестане не первый раз, но именно здесь впервые. Восхищен красотой. Представление о Кавказе должно формироваться именно в процессе путешествия по таким местам в Дагестане и других республиках. И такие поездки очень важны для того, чтобы иностранцы могли увидеть культуру и многогранность России, чтобы они могли рассказывать уже у себя дома, какой здесь дружелюбный, гостеприимный народ, какая здесь культура и природа", - поделился с ТАСС модератор фестиваля Сергей Полозов.
Участники поездки побывали также на смотровой площадке Чиркейского водохранилища, где провели фотосессию. "Очень счастлива, что сбылась моя мечта - я впервые приехала на российский Кавказ. Море впечатлений. Очень нравится, что сочетание современных тенденций и традиционных еще сохраняется", - отметила участница из Молдавии преподаватель по фортепиано Вера Стойнова.
Делегация из 50 иностранных участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов прибыла в субботу в Дагестан в рамках региональной программы фестиваля.
Для делегации, в которую вошли представители 33 стран, в республике подготовили насыщенную программу: посещение одного из древнейших городов мира Дербента, заповедника на бархане Сарыкум, Сулакского каньона, а также встречи с руководством Дагестана, знакомство с местными традициями и культурой.
Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходит с 14 по 17 октября в 15 регионах России. Дагестан является единственным регионом Северо-Кавказского федерального округа, получившим право принимать гостей фестиваля.
Республика Дагестан отправила на фестиваль в Сочи 190 человек из разных городов и районов - это лидеры молодежных некоммерческих организаций и политических партий, творческая и спортивная молодежь, молодые журналисты, преподаватели вузов, ученые. В состав делегации из Дагестана вошли 40 волонтеров.
Стенд Дагестана в Сочи выполнен в виде дербентской крепости Нарын-Кала, здесь представлены народные художественные промыслы и национальные костюмы Дагестана. Любой желающий может примерить бурку с папахой, сделать фотографии на фоне Нарын-Калы.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад-карнавал. Основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.