50 участников из 33 стран

Участники поездки побывали также на смотровой площадке Чиркейского водохранилища, где провели фотосессию

МАХАЧКАЛА, 15 октября. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи из 33 стран посетили в воскресенье в Дагестане знаменитый Сулакский каньон. При въезде в Казбековский район, где расположен уникальный объект природы, делегацию угощениями и танцами встретили местные жители, передает корреспондент ТАСС.

Сулакский каньон - один из самых глубоких каньонов в мире, он глубже Большого каньона в США и достигает 1920 м. Протяженность каньона 53 км. В последние годы является частым местом посещения туристов.

"Гостеприимный Дагестан рад вам и готов всегда встречать вас - таких красивых и молодых. Вы - надежда нашей планеты, надежда всего человечества", - сказал, встречая гостей, заместитель главы администрации Казбековского района Дагестана Икрамудин Салимханов.

"Это очень красивое место. Здесь восхитительно, несмотря на неясную погоду (был туман - прим. ТАСС). Думаю, мне будет, о чем рассказать о России в моей новой статье. Я представлю своему народу вашу страну во всей красе. Благодарю за гостеприимство, прежде всего, организаторов из Дагестана и надеюсь увидеть вас в моей стране", - сказал ТАСС журналист из Ирана Лушар Шариати.

"Я в Дагестане не первый раз, но именно здесь впервые. Восхищен красотой. Представление о Кавказе должно формироваться именно в процессе путешествия по таким местам в Дагестане и других республиках. И такие поездки очень важны для того, чтобы иностранцы могли увидеть культуру и многогранность России, чтобы они могли рассказывать уже у себя дома, какой здесь дружелюбный, гостеприимный народ, какая здесь культура и природа", - поделился с ТАСС модератор фестиваля Сергей Полозов.

Участники поездки побывали также на смотровой площадке Чиркейского водохранилища, где провели фотосессию. "Очень счастлива, что сбылась моя мечта - я впервые приехала на российский Кавказ. Море впечатлений. Очень нравится, что сочетание современных тенденций и традиционных еще сохраняется", - отметила участница из Молдавии преподаватель по фортепиано Вера Стойнова.

50 участников из 33 стран

Делегация из 50 иностранных участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов прибыла в субботу в Дагестан в рамках региональной программы фестиваля.