Участники ВФМС в Оренбурге окунулись в атмосферу 1985 года на ретровечеринке

Вечеринка прошла в стиле ВФМС 1985 года

ОРЕНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Делегаты Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в воскресенье приняли участие в студенческой вечеринке в Оренбурге, которая прошла в стиле ВФМС 1985 года, передает корреспондент ТАСС.

"Изюминкой нашей региональной программы стало погружение в атмосферу фестиваля, который проходил в Москве 1985 года. Это была моя идея, ведь я сама была участницей фестиваля 1985 года и провела тогда в Москве целых пять дней и запомнила их на всю жизнь", - рассказала ТАСС директор департамента молодежной политики Оренбургской области Ирина Останина.

На вечеринке в Оренбурге звучали песни и танцы 80-х. Ведущей вечера была девушка - символ того фестиваля "Катюша", которая учила гостей из 54 стран мира водить хоровод, ручеек и играть в русские народные игры. Также она учила участников фестиваля говорить слова "калинка - малинка" и танцевать под песню с таким названием. Гости танцевали под популярную тогда ламбаду и сиртаки.

"Я знаю и учил русский язык в Риме, мне нравится русская музыка, в основном классика. В Оренбурге я увидел настоящую Россию", - поделился впечатлениями с ТАСС участник фестиваля Альберто из Италии на русском языке.

В рамках региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 14 октября в Оренбург приехали гости из 54 стран с пяти континентов. Самые большие делегации - из Уганды, Индонезии, Италии, Болгарии и Китая. В Сочи делегаты отправятся 17 октября.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.