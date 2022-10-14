Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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15 октября, 22:42
Мировой молодежный симфонический оркестр провел первую репетицию

Дирижер лично прослушивал музыкантов в разных городах России, а также отбирал по записям иностранные дарования

СОЧИ, 15 октября. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Мировой молодежный симфонический оркестр, созданный в рамках ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов, приступил к репетициям. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС руководитель проекта, российский дирижер Айрат Кашаев.

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"Сегодня была первая репетиция Мирового молодежного симфонического оркестра. Замечательные ребята, хорошие молодые музыканты. По первой встрече уже можно сказать, что заявленная программа будет нам по плечу", - сказал Кашаев.

Дирижер отметил, что с некоторыми участниками оркестра уже был знаком по другим форумам, однако с большинством ребят встретился впервые. Маэстро лично прослушивал музыкантов в разных городах России, а также отбирал по записям иностранные дарования.

"Некоторые ребята слышали, что на фестивале будет создан оркестр, но не знали о том, что необходимо подать заявки заранее. Таким образом, сегодня количество участников увеличилось человек на 10", - рассказал дирижер, добавив, что в концертный состав войдут около 80 музыкантов.

Большинство из них - россияне, также участвуют талантливые ребята из Канады, Аргентины, Перу, Коста-Рики, Испании, Италии, Греции, Израиля, Китая, Индии и других стран.

Программа концерта 20 октября будет включать произведения Моцарта и Равеля, а также сочинение, написанное специально для Всемирного фестиваля молодежи и студентов. "Молодой композитор Игорь Холопов написал "Русскую рапсодию на тему великих русских композиторов" - Глинки, Бородина, Мусоргского и так далее. Это очень большое, такое монументальное полотно", - заметил Кашаев.

О фестивале

Основные события XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) проходят в Олимпийском парке Сочи 15-22 октября. В субботу в Москве прошел международный парад-карнавал ВФМС.

Изначально организаторы заявляли о том, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако в субботу пресс-служба ВФМС сообщила о том, что на молодежный форум приехало гораздо больше людей, чем было аккредитовано. С ними сейчас решается вопрос об аккредитации и размещении в сочинских гостиницах, уточнили организаторы.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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