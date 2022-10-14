Дирижер лично прослушивал музыкантов в разных городах России, а также отбирал по записям иностранные дарования

СОЧИ, 15 октября. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Мировой молодежный симфонический оркестр, созданный в рамках ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов, приступил к репетициям. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС руководитель проекта, российский дирижер Айрат Кашаев.

"Сегодня была первая репетиция Мирового молодежного симфонического оркестра. Замечательные ребята, хорошие молодые музыканты. По первой встрече уже можно сказать, что заявленная программа будет нам по плечу", - сказал Кашаев.

Дирижер отметил, что с некоторыми участниками оркестра уже был знаком по другим форумам, однако с большинством ребят встретился впервые. Маэстро лично прослушивал музыкантов в разных городах России, а также отбирал по записям иностранные дарования.

"Некоторые ребята слышали, что на фестивале будет создан оркестр, но не знали о том, что необходимо подать заявки заранее. Таким образом, сегодня количество участников увеличилось человек на 10", - рассказал дирижер, добавив, что в концертный состав войдут около 80 музыкантов.

Большинство из них - россияне, также участвуют талантливые ребята из Канады, Аргентины, Перу, Коста-Рики, Испании, Италии, Греции, Израиля, Китая, Индии и других стран.

Программа концерта 20 октября будет включать произведения Моцарта и Равеля, а также сочинение, написанное специально для Всемирного фестиваля молодежи и студентов. "Молодой композитор Игорь Холопов написал "Русскую рапсодию на тему великих русских композиторов" - Глинки, Бородина, Мусоргского и так далее. Это очень большое, такое монументальное полотно", - заметил Кашаев.

О фестивале

Основные события XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) проходят в Олимпийском парке Сочи 15-22 октября. В субботу в Москве прошел международный парад-карнавал ВФМС.

Изначально организаторы заявляли о том, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако в субботу пресс-служба ВФМС сообщила о том, что на молодежный форум приехало гораздо больше людей, чем было аккредитовано. С ними сейчас решается вопрос об аккредитации и размещении в сочинских гостиницах, уточнили организаторы.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.