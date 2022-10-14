Участник ВФМС из Кении сделал предложение девушке после открытия фестиваля в Калининграде

Молодые люди приехали в Калининград в составе иностранной делегации. Девушка ответила на предложение согласием

КАЛИНИНГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Молодой человек из Кении Виктор Брайен сделал предложение руки и сердца своей девушке Гарриет после церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), которая прошла в Калининграде в рамках региональной программы фестиваля. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье представитель областного агентства по делам молодежи Дарина Артеменко.

"Оба молодых человека приехали в Калининград из Кении в составе иностранной делегации в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Предложение руки и сердца было сделано после церемонии открытия фестиваля, которая прошла в Калининграде в комплексе "Резиденция королей", девушка ответила согласием", - сказала представитель агентства.

Первое предложение было сделано в Сочи на церемонии открытия ВФМС в ледовом дворце "Большой". Там молодой человек, который представился как Гоша из Владикавказа, вышел на сцену, чтобы в третий раз сделать предложение девушке Кристине. Она ответила согласием. После того, как молодые люди покинули сцену, церемония открытия продолжилась.

В Калининграде в рамках региональной программы ВФМС находится делегация из 200 представителей молодежи 67 стран. Они проведут в самом западном регионе России три дня и 17 октября отправятся в Сочи.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.