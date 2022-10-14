Министр здравоохранения заявила, что подобные проекты уже развиваются последние два года, однако в настоящее время есть задача их "масштабировать"

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова призвала развивать волонтерские медицинские проекты, такие как обучение школьников распознаванию симптомов инсульта или профилактика йододефицита. Об этом она заявила в воскресенье на встрече с представителями волонтерского движения на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения за два года оказало медицинскую помощь более 1,5 млн человек. Участники движения проводят профилактическую работу с населением, пропагандируют необходимость здорового образа жизни, вместе с курирующими врачами в школах и на предприятиях проводят мероприятия по обучению навыкам первой помощи. Представители движения на фестивале представили семь основных проектов, которые реализуются в разных уголках России.

"Эти проекты уже развиваются последние два года, но наша задача - их масштабировать. Потому что сейчас это отдельные коллективы, нам нужно, чтобы у нас в стране основные направления, мы их заслушали семь, а их может быть еще больше, чтобы они вошли в постоянные молодежные движения. И тогда будут вырастать правильные взрослые из этих молодых ребят", - сказала Скворцова.

Первая помощь - универсальный навык

В Новосибирские на протяжении уже семи лет реализуется программа по обучению школьников навыкам первой помощи, на данный момент через проект прошли около 1,5 тыс. ребят. Подобные программы существуют и в других регионах.

Как напомнила глава Минздрава, около 70% смертей в результате ДТП происходят из-за того, что людям не оказали первую помощь на месте. "Потому что, как правило, рядом нет людей, которые обучены правилам оказания первой помощи", - сказала министр. Она отметила, что речь идет о простых манипуляциях, которые важно провести четко и правильно: наложить жгут, чтобы остановить кровотечение, или провести массаж сердца.

"Наша с вами задача - системно начать обучать фактически большую часть населения нашей страны этим полезным, абсолютно универсальным навыкам", - сказала министр.

Профилактика инсульта

О проекте по формированию здорового образа жизни рассказала Скворцовой студентка Тихоокеанского государственного медицинского университета Александра Куджинская. Проект ЗОЖ реализуется более двух лет и направлен на работу со школьниками в Приморском крае. Главная его задача - пропаганда здорового образа жизни по принципу "от старших к младшим".

В частности, в рамках проекта обучают школьников выявлению симптомов инсульта. "Это дает возможность выявить инсульт у близких родственников", - пояснила Куджинская.

По словам Скворцовой, такая работа сейчас необходима во всех регионах. "Инсульт молодеет. Если раньше казуистикой (в медицине это слово означает отдельное наблюдение заболевания, представляющее интерес ввиду его редкости - прим. ТАСС) были случаи кровоизлияния в мозг или ишемии мозга в возрасте до 40-45 лет, то сейчас, к сожалению, и 20-летние, и 30-летние иногда имеют эту тяжелую катастрофу", - сказала глава Минздрава.

Она напомнила, что в таких случаях у врачей есть около 4,5 часа, чтобы спасти человека. При этом чем меньше времени прошло, тем больше шансов минимизировать повреждения, связанные с инсультом. Также министр напомнила, что многие причины инсульта предотвратимы.

Обоснованная скорая

Крымское региональное отделение волонтеров-медиков уже год рассказывает местным жителям о том, что не в любом случае нужно вызывать скорую помощь и ожидать, что она приедет в положенные 20 минут. В некоторых случаях необходима неотложка, а иногда ситуация позволяет самостоятельно дойти до врача. Суть проекта - информационная и разъяснительная работа и обучение граждан правильным и обоснованным вызовам.

"Теоретически все просто: ясно, что если жизнеугрожающие состояния - это экстренная ситуация, не жизнеугрожающая ситуация - неотложная, - сказала министр. - В первом случае предельное время поезда медицинской помощи - 20 минут, во втором случае - два часа".

"Но в жизни все сложнее, и иногда первые признаки заболевания не позволяют спрогнозировать, как оно потечет, к каким результатам приведет", - отметила Скворцова.

Она напомнила, что всегда остается шанс сделать ошибку. "Поэтому если мы сомневаемся, нужно всегда отдавать предпочтение скорой помощи", - добавила глава Минздрава.

Йододефицит и волонтеры в селах

Волонтерский медицинский проект, направленный на профилактику йододефицита у целевых групп, первый год реализуется в Мордовии. В группе риска в первую очередь находятся беременные женщины и дети. Йододефицит может приводить к серьезным последствиям вплоть до умственных нарушений.

Скворцова отметила, что Минздрав разработал нормативные документы, которые предусматривают дополнительное обогащение йодом поваренной соли, которая идет в пищу.

Еще один волонтерский проект, представленный в воскресенье в Сочи, также касался профилактической работы с населением, но на этот раз речь шла о селе. В рамках этого проекта в Смоленской области студенты-медики вместе с преподавателями и врачами-ординаторами выезжают в села, где проводят профилактические осмотры. Пока врачи осматривают людей, волонтеры рассказывают о профилактике заболеваний.

Скворцова напомнила, что 25% населения России живут в сельской местности, а в некоторых регионах доля сельского населения превышает 40%. "Конечно, там другие условия", - констатировала министр. Она предложила вместе подумать, как развивать волонтерство в этой области.

Здоровые школьники и школьники-медики

Студенты Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова в Москве разработали для подростков квест, посвященный профилактике заболеваний и здоровому образу жизни, с последующим тренингом для закрепления полученных зданий. Для младшеклассников студенты разработали тематические сказки.

Еще один проект, направленный на школьников, представил Красноярский край - участником "Школы медицинского добровольчества" может стать любой ученик 9-11 классов. При этом впоследствии он сможет получить преференции при поступлении в вуз. Министр здравоохранения отметила, что уже подготовлен законопроект, который внесет изменения в закон об образовании и позволит учитывать волонтерство при поступлении.

День радости

В целом по итогам первого дня фестиваля в Сочи министр отметила особенную - теплую, доброжелательную и радостную - атмосферу.

"Атмосфера, она чудесная, потому что действительно, вот открытые сердца и горящие души. Добро из себя источают и радуются чужому добру. Это очень здорово, и все резонируют, у всех настроение необыкновенного подъема, радости и ощущение того, что в мире будет все хорошо, когда молодежь вместе и молодежь открыта добру", - поделилась впечатлениями глава Минздрава.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.