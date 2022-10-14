О торжественном открытии объявил президент РФ Владимир Путин

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Церемония открытия, начало образовательной программы, лекарство от селфи, а также предложение руки и сердца на сцене - в Сочи открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС).

О торжественном открытии ВФМС объявил участникам форума президент РФ Владимир Путин. "Убежден, вас, молодежь разных стран, национальностей, вероисповеданий, объединяет общее чувство ценности и цели, стремление к свободе, счастью, к миру и согласию на планете, желание созидать, добиваться большего", - сказал глава государства многотысячной аудитории участников фестиваля, собравшихся на церемонию открытия в ледовом дворце "Большой" в Олимпийском парке. После выступления на церемонии открытия Путин встретился с участниками форума. Разговор зашел о приоритетах деятельности государства. Президент назвал здравоохранение и образование в числе важнейших направлений, отметив, что каждый человек должен иметь бесплатный доступ к основным медицинским услугам. Шоу "Пробуждение" Масштабное шоу было подготовлено Игорем Крутым и Алексеем Сеченовым, которые ранее работали над созданием шоу для таких событий, как XXVII Всемирная летняя Универсиада и VII Зимние Азиатские Олимпийские Игры.

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Для проведения церемонии открытия в центре ледового дворца "Большой" возвели круглую вращающуюся сцену. Вокруг сцены было установлено несколько небольших круглых платформ с экранами. На каждой платформе располагался актер, а на экраны проецировалось изображение, связанное с тематикой выступления. Шоу было разделена на шесть частей, каждая из которых была посвящена актуальным вопросам, стоящим перед человечеством: экологии, бедности, образованию, энергии, информации и науке. Для каждой темы был подготовлен свой эксперт, а также певец, который исполнял песню по заявленной проблеме. Так, вопросы научных исследований поднял ученый Артем Оганов, открывший способ предсказания кристаллических структур соединений. За музыкальный компонент эпизода отвечал певец Дима Билан. Для того чтобы шоу получилось интерактивным, для зрителей был подготовлен комплект реквизита, куда вошли светящиеся браслеты, маски для селфи и листы бумаги для изготовления самолетиков, которые нужно было использовать по команде волонтеров. Чувства важнее слов Выступление соучредителей фонда "Я - есть!" Ксении Алферовой и Егора Бероева касалось душевных качеств. Они говорили о том, что люди, хотя и выглядят по-разному, испытывают одни и те же чувства: любовь, радость, грусть, смущение. В своих выступлениях они говорили, что дети и взрослые с нарушениями развития внешне могут отличаться, могут вести себя по-другому, но чувствуют так же - душой. "У кого-то может быть аутизм, а у меня артистизм, а у Егора - профессионализм", - шутя заметила актриса. Предложение на сцене Сюрпризом для зрителей стало появление молодого человека, представившегося "Гошей из Владикавказа", который в третий раз решил сделать предложение своей девушке по имени Кристина.

Избранница вышла на сцену и ответила согласием. Обрадованный Гоша запел песню группы "Сплин" "Мое сердце". Зрители встретили этот поворот бурными и продолжительными аплодисментами. После того как молодые люди покинули сцену, шоу продолжилось. Тему экологии на церемонии открытия представил адвокат Афроз Шах из Индии, который вместе с добровольцами за 86 недель убрал с пляжей около 5,4 тыс. т мусора. Славная страница в истории фестиваля Со своей стороны президент Всемирной федерации демократической молодежи, председатель Оргкомитета ВФМС-2017 Николас Пападимитриу отметил, что "молодежь всегда была важной частью борьбы за прогресс и социальную справедливость". "Мы призываем вас объединиться на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который проходит здесь, в России, и вместе добавить еще одну славную страницу в историю фестивального движения, которому уже много лет, но которое остается молодым и боевым по духу", - добавил он. Бумажные самолетики Самые трогательные слова на церемонии сказал актер инклюзивного проекта "Взаимодействие", молодой человек с синдромом Дауна Григорий Данишевский.

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"Мир невозможно изменить за одну секунду, за час и даже за день. Но все, кого вы видели сегодня, доказывают, что мир изменить все-таки можно, стоит только начать над этим работать. Каждый по-своему и все вместе", - сказал Данишевский. "Этот фестиваль, всего его участники, каждый наш поступок, каждый результат - это и есть пробуждение. Наши поступки и есть белые голуби, которые летят в мир. И путь стадион засияет", - сказал он. После этого на счет "три" 12 тыс. бумажных самолетиков взлетели вверх. "И пусть будет счастье", - добавил он. Старт образовательной программы В начале дня был дан старт образовательной программе ВФМС. Перед студентами выступил первый замруководителя администрации президента, глава российского оргкомитета ВФМС Сергей Кириенко. В кратком приветственном слове на площадке "Индустрия будущего" он призвал молодых людей смело идти к своей цели, мечтать и не боятся ставить перед собой самые амбициозные задачи. Кроме того он выразил уверенность, что по итогам форума у каждого участника появится по 30 тыс. новых друзей. После слов Кириенко на площадке развернулась дискуссия. Один из выступающих участников форму предложил тем, кого волнуют вопросы социально-экономического устройства общества, объединяться и создавать некий постоянный совет. Некоторые из собравшихся его мгновенно поддержали. Фестиваль как средство от селфи На встречу с молодежью всего мира приехала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

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