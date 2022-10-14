Участники фестиваля смогут обменяться мнениями в рамках встречи "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир", которую также посетит глава МИД России Сергей Лавров

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) обозначат в понедельник проблемы, с которыми сталкивается современный мир, а также обсудят возможность их решения. В частности, речь пойдет о глобальных вызовах в мировой культуре, политике, экономике, здравоохранении.

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Кроме того, студенты и молодые ученые поговорят о будущем современных технологий, спорта, образования и науки. Как ожидается, панельные сессии пройдут при участии олимпийских чемпионов, писателей, деятелей культуры, общественников и глав ведомств, в том числе министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой. Одновременно с этим на полях фестиваля пройдет заседание Информационного совета СНГ, в рамках которого генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и его первый заместитель Михаил Гусман встретятся с главными редакторами информагентств ряда стран Содружества, в том числе Таджикистана, Азербайджана, Армении и Казахстана. Глобальные вызовы Открывая в воскресенье образовательную программу фестиваля, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, глава оргкомитета ВФМС-2017 Сергей Кириенко заявил, что "девизом [программы] является мечта и желание увидеть будущее", в котором предстоит жить и развиваться современной молодежи. "Задача организаторов была - создать условия для такого разговора, потому что будущее ваше, жить в нем вам", - сказал Кириенко.

Так, взгляду молодежи на современные мировые проблемы образования и пути их решения будет посвящена одна из панельных дискуссий понедельника - "Семь "больших вызовов" миру и стратегия глобального устойчивого развития - взгляд молодежи". Обменяться мнениями по вопросам международной политики участники фестиваля смогут, посетив встречу на тему "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир". В обсуждении, как ожидается, примет участие глава МИД России Сергей Лавров, который посетит в том числе и открытие первого Глобального форума молодых дипломатов. Еще одной важной площадкой станет дискуссионный клуб, посвященный глобальным вызовам в мировой культуре, где соберутся различные представители литературы, музыки, театра, музейной отрасли, кино и религиозные деятели. Также на фестивале начнет работу интерактивная площадка "Библиотека будущего. Литература и чтение на Фестивале ВФМС", в открытии которой примет участие известный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Уроки спорта Будущее мирового спорта в понедельник также станет частью повестки ВФМС - в рамках дискуссии "Классика или новая волна: каким будет спорт будущего". В целом спортивная составляющая первого фестивального дня обещает быть насыщенной.