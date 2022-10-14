Глобальные вызовы

Участники фестиваля смогут обменяться мнениями в рамках встречи "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир", которую также посетит глава МИД России Сергей Лавров
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) обозначат в понедельник проблемы, с которыми сталкивается современный мир, а также обсудят возможность их решения. В частности, речь пойдет о глобальных вызовах в мировой культуре, политике, экономике, здравоохранении.
Кроме того, студенты и молодые ученые поговорят о будущем современных технологий, спорта, образования и науки. Как ожидается, панельные сессии пройдут при участии олимпийских чемпионов, писателей, деятелей культуры, общественников и глав ведомств, в том числе министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой.
Одновременно с этим на полях фестиваля пройдет заседание Информационного совета СНГ, в рамках которого генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и его первый заместитель Михаил Гусман встретятся с главными редакторами информагентств ряда стран Содружества, в том числе Таджикистана, Азербайджана, Армении и Казахстана.
Открывая в воскресенье образовательную программу фестиваля, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, глава оргкомитета ВФМС-2017 Сергей Кириенко заявил, что "девизом [программы] является мечта и желание увидеть будущее", в котором предстоит жить и развиваться современной молодежи. "Задача организаторов была - создать условия для такого разговора, потому что будущее ваше, жить в нем вам", - сказал Кириенко.
Так, взгляду молодежи на современные мировые проблемы образования и пути их решения будет посвящена одна из панельных дискуссий понедельника - "Семь "больших вызовов" миру и стратегия глобального устойчивого развития - взгляд молодежи".
Обменяться мнениями по вопросам международной политики участники фестиваля смогут, посетив встречу на тему "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир". В обсуждении, как ожидается, примет участие глава МИД России Сергей Лавров, который посетит в том числе и открытие первого Глобального форума молодых дипломатов.
Еще одной важной площадкой станет дискуссионный клуб, посвященный глобальным вызовам в мировой культуре, где соберутся различные представители литературы, музыки, театра, музейной отрасли, кино и религиозные деятели.
Также на фестивале начнет работу интерактивная площадка "Библиотека будущего. Литература и чтение на Фестивале ВФМС", в открытии которой примет участие известный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
Будущее мирового спорта в понедельник также станет частью повестки ВФМС - в рамках дискуссии "Классика или новая волна: каким будет спорт будущего". В целом спортивная составляющая первого фестивального дня обещает быть насыщенной.
Череду спортивных мероприятий откроет Фестивальный забег на 2017 м, который пройдет на трассе "Формулы 1". Кроме того, на фестивале будет запущена площадка "Танцующая планета", состоятся показательные выступления по айкидо, пройдут открытые тренировки по сумо, самбо и даже японскому мини-волейболу.
Вечером участников ВФМС ждет урок "Олимпийский патруль", преподавателями на нем выступят президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, а также двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Юмилка Руис Луасес.
Открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов стоялось 15 октября в Олимпийском парке Сочи. Накануне, в субботу, в Москве прошел международный парад-карнавал ВФМС.
Изначально организаторы заявляли о том, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако в субботу пресс-служба ВФМС сообщила о том, что на молодежный форум приехало гораздо больше людей, чем было аккредитовано. С ними сейчас решается вопрос об аккредитации и размещении в сочинских гостиницах, уточнили организаторы.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.