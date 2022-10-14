На главную сцену выйдут трубач Вадим Эйленкриг, трио Олега Аккуратова, группа Сергея Долженкова и другие

"Это будет большой гала-концерт из разнообразных музыкальных программ, в котором примут участие российские и британские музыканты", - рассказал Бутман.

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Народный артист России Игорь Бутман в понедельник проведет Sochi Jazz Festival в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Об этом сообщил сам джазмен.

На главную сцену выйдут трубач Вадим Эйленкриг, трио Олега Аккуратова, группа Сергея Долженкова и другие.

Сам маэстро Бутман выступит с Московским джазовым оркестром, а также проведет двуязычный - на русском и английском языках - мастер-класс для участников Фестиваля молодежи и студентов. "Может, устроим джем-сейшн. Если среди участников фестиваля окажутся джазовые музыканты, то и с ними сыграем", - пообещал саксофонист.

"На моей памяти уже несколько фестивалей молодежи и студентов, включая событие в Москве (в 1985 году - прим. ТАСС). Это такой всемирный лагерь дружбы, общения, чтобы не с чьих-то слов узнавать друг о друге, а познакомиться лично и получить удовольствие от общения. Люди ведь и влюбляются на фестивале, находят свои вторые половинки из других стран. Так что это хорошее, доброе, праздничное событие", - рассказал Бутман.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открыл 14 октября в Москве международный парад-карнавал. Основные события мероприятия пройдут 15-22 октября в Сочи. На форуме собрались 20 тыс. молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.