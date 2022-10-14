В ходе встречи особое внимание будет уделено молодежной тематике и вопросам развития взаимодействия информагентств в культурной сфере

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Участники XXIII заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ) обсудят в понедельник в Сочи направления развития творческого сотрудничества и совместные проекты на будущий год.

Организаторы мероприятия отмечают, что оно приурочено к открывшемуся здесь XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Праздник молодежи планеты освещают госинформагентства и все основные СМИ Содружества. Молодежная тематика и вопросы развития взаимодействия информагентств в сфере культуры будут основными в повестке очередного заседания.

Председатель Информсовета СНГ, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов отметил символичность двух событий, которые проводятся в Сочи. "Это обстоятельство подчеркивает взаимосвязь журналистики, молодежной среды, новых технологий, дружбы, культурных и образовательных связей, достижений в различных областях жизни, международного сотрудничества", - подчеркнул Михайлов.

Год культуры

Участники заседания обсудят вопросы, связанные с информационной поддержкой Года культуры, которым в СНГ объявлен 2018 год. Руководители информагентств рассмотрят темы, связанные с организацией пресс-туров и творческих семинаров для журналистов и фотокорреспондентов, практику использования межагентского информера, который действует в тестовом режиме, а также обменяются опытом работы по оцифровке фотоархивов.

История в красках и без

Госинформагентства СНГ эффективно взаимодействуют по различным направлениям профессиональной деятельности. Общими усилиями подготовлены фотовыставки, рассказывающие о жизни республик после обретения ими независимости. Лучшие фотомастера госинформагентств представили свои работы в экспозициях, которые демонстрировались в столицах Содружества и на сайте Ассоциации национальных информационных агентств государств - участников СНГ.