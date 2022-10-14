Представительница Сербии на фестивале молодежи рассказала о селфи с Путиным в Сочи

Девушка назвала президента России "самым харизматичным человеком в мире"

"Я наслаждалась выступлением Полины Гагариной и Димы Билана, прекрасными костюмами, и вдруг тихо вошел Путин, пожал руку мне, еще двум девушкам и троим юношам, сел рядом с нами и стал тоже смотреть концерт. Мы просто дар речи потеряли! Я сидела и не понимала, правда это или мне снится, и только улыбалась. Потом президент России поднялся на сцену и торжественно открыл фестиваль", - рассказала Антонела.

БЕЛГРАД, 16 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Представительница Сербии на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов Антонела Биелич назвала фотографию с президентом России Владимиром Путиным "мечтой, ставшей действительностью". Об этом одна из создательниц балканской креативной группы и активный организатор ВФМС рассказала корреспонденту ТАСС по телефону вечером в воскресенье.

"Да, точно, рядом со мной сидел президент Российской Федерации, самый харизматичный человек в мире! Потом он опять подошел к нам и сфотографировался с нами, и мы дальше смотрели выступление. Перед самым концом концерта Путин встал, крепко пожал нам руки, широко улыбнулся и сказал: "До свидания!" - делится своими эмоциями Биелич.

Для представительницы Сербии, страны, где любовь к России и рейтинг Путина традиционно находятся на высоком уровне, селфи с ним стало важнейшим событием ВФМС. "Фестиваль не мог начаться лучше!" - считает девушка.

Открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов стоялось 15 октября в Олимпийском парке Сочи. В субботу в Москве прошел международный парад-карнавал ВФМС. Изначально организаторы заявляли о том, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако в субботу пресс-служба ВФМС сообщила о том, что на молодежный форум приехало гораздо больше людей.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.