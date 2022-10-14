О фестивале

Отмечается, что выступление Григория Данишевского стало одним из самых трогательных моментов открытия фестиваля
СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Выступление на церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи молодого актера с синдромом Дауна Григория Данишевского является большим прорывом - еще пять лет назад оно казалось невозможным. Об этом заявила ТАСС актриса и соучредитель фонда "Я есть!", который поддерживает детей с особенностями развития, Ксения Алферова.
Алферова и актер Егор Бероев, который также является соучредителем фонда "Я есть!", приняли участие в церемонии открытия ВФМС. Их выступление было посвящено душе, они говорили, что все люди могут чувствовать любовь, радость, грусть, смущение и другие эмоции, что дети и взрослые с нарушениями развития внешне могут отличаться от других, вести себя не так, как ожидают окружающие, но чувствуют так же - душой. Вместе с Алферовой и Бероевым выступал актер инклюзивного проекта "Взаимодействие", молодой человек с синдромом Дауна Григорий Данишевский.
"Это какой-то большой сдвиг, продвижение. Такое чувство, что мы шли-шли-шли и наконец пришли. Могло ли такое быть пять лет назад!" - сказала Алферова.
Она призналась, что не знает, кто из организаторов решил включить это выступление в программу открытия фестиваля. "Я хочу увидеть того человека, которому пришла в голову эта идея. Нам позвонили и пригласили, потом мы согласились, потом мы долго мучились с текстами, как коротко сказать о таких важных вещах, и чтоб это было доступно, и в голове что-то осталось", - сказала актриса.
Сам Данишевский в коротком видеоролике рассказывал, о чем он мечтает. "Я часто мечтаю. Мечтаю сделать всех счастливыми. Люблю, когда люди мне улыбаются, и мне от этого становится тепло", - сказал он.
Кроме того, он поделился мечтой стать профессиональным актером и уточнил, что уже год играет в театре. "Я независимый. Я могу принести в мир то, что не может никто другой. Я бы хотел избавить мир от зла. Изменить мир в одиночку тяжело. Легче это сделать всем вместе", - добавил молодой человек.
Выступление Данишевского на сцене стало одним из самых трогательных моментов открытия фестиваля. Он напомнил, что мир "невозможно изменить за одну секунду, за час и даже за день", однако все, кого гости церемонии видели в день открытия, "доказывают, что мир изменить все-таки можно, стоит только начать над этим работать". Он попросил всех в зале запустить бумажных голубей - их вверх взметнулось 12 тыс. Свое выступление молодой человек завершил словами: "И пусть будет счастье".
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад-карнавал. Основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.
В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.