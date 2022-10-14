О фестивале

Отмечается, что выступление Григория Данишевского стало одним из самых трогательных моментов открытия фестиваля

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Выступление на церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи молодого актера с синдромом Дауна Григория Данишевского является большим прорывом - еще пять лет назад оно казалось невозможным. Об этом заявила ТАСС актриса и соучредитель фонда "Я есть!", который поддерживает детей с особенностями развития, Ксения Алферова.

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Алферова и актер Егор Бероев, который также является соучредителем фонда "Я есть!", приняли участие в церемонии открытия ВФМС. Их выступление было посвящено душе, они говорили, что все люди могут чувствовать любовь, радость, грусть, смущение и другие эмоции, что дети и взрослые с нарушениями развития внешне могут отличаться от других, вести себя не так, как ожидают окружающие, но чувствуют так же - душой. Вместе с Алферовой и Бероевым выступал актер инклюзивного проекта "Взаимодействие", молодой человек с синдромом Дауна Григорий Данишевский. "Это какой-то большой сдвиг, продвижение. Такое чувство, что мы шли-шли-шли и наконец пришли. Могло ли такое быть пять лет назад!" - сказала Алферова. Она призналась, что не знает, кто из организаторов решил включить это выступление в программу открытия фестиваля. "Я хочу увидеть того человека, которому пришла в голову эта идея. Нам позвонили и пригласили, потом мы согласились, потом мы долго мучились с текстами, как коротко сказать о таких важных вещах, и чтоб это было доступно, и в голове что-то осталось", - сказала актриса.

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