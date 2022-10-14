Делегаты 50 стран посетят Красноярск в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Иностранные гости посетят Сибирский федеральный университет, культурное пространство "Каменка", ряд красноярских школ и примут участие в спартакиаде в центре экстремальных видов спорта

"Представители около 50 стран мира, в числе которых Индия, Бразилия, Польша, Швейцария, Китай, Австралия и США, приехали в краевой центр, чтобы на примере сибирского региона как можно ближе познакомиться с российской культурой", - говорится в сообщении. Красноярск посетит 100 участников фестиваля.

В краевом центре иностранные гости посетят Сибирский федеральный университет, фанпарк "Бобровый лог", культурное пространство "Каменка" и ряд красноярских школ. Также гости фестиваля примут участие в спартакиаде в центре экстремальных видов спорта "Спортэкс", где пройдет сдача нормативов ГТО, и проведут матч с двукратными чемпионами мира по мини-футболу среди воспитанников детских домов - ФК "Тотем".

"Нам очень приятно и почетно, что одним из пятнадцати городов, которые принимают у себя региональную программу Всемирного молодежного фестиваля, был выбран Красноярск. И для этого есть объективные причины, ведь наш город динамично развивается. В том числе строится инфраструктура для поведения зимней Универсиады. Убежден, что те 100 молодых людей, которые приняли решение приехать к нам в гости, не ошиблись, ведь для того, чтобы понять, что такое Россия, нужно обязательно побывать в Сибири", - цитирует пресс-служба и. о. первого вице-губернатора края Сергей Пономаренко.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.