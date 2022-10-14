Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 09:35
Выступление Сергея Лаврова на XIX ВФМС. Видеотрансляция

Тема встречи - "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир"

Ruptly

Глава МИД РФ Сергей Лавров принимает участие в первом Глобальном форуме молодых дипломатов в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Тема встречи "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир".

Открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялось 15 октября в Олимпийском парке Сочи.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссияЛавров, Сергей Викторович
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