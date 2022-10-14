Выступление Сергея Лаврова на XIX ВФМС. Видеотрансляция

Тема встречи - "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир"

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Глава МИД РФ Сергей Лавров принимает участие в первом Глобальном форуме молодых дипломатов в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Тема встречи "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир".

Открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялось 15 октября в Олимпийском парке Сочи.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.