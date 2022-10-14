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Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017
14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 09:37
Дневник
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День третий. Онлайн
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В понедельник ключевыми темами фестиваля станут мировая политика и будущее культуры
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Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов Дневник
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Россия
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