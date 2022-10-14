Горшки обжигают не боги

В республике возрождают технологию изготовления испикской керамики, которую перед обжигом окунают в молоко
СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Экспозиция Республики Дагестан открылась на выставке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В ней представлены изделия народного промысла: несколько видов керамики и ковров, деревянные вазы с инкрустацией металлом, которую умеют делать только аварцы, ювелирные изделия, среди которых сувенирные серебряные футбольные мячи — к чемпионату мира 2018 года в России, а также сборники стихов дагестанского поэта Расула Гамзатова.
"Дагестан славится своими умельцами народных промыслов, у нас самое большое количество народных промыслов среди регионов России — начиная от металлообработки и заканчивая керамикой", — рассказал ТАСС заместитель директора Центра народных художественных промыслов республики Арсен Гусейнов.
Собеседник пояснил, что на территории Дагестана живут люди разных национальностей, и их занятия всегда различались. Исторически каждое ремесло и отдельные техники развивались в определенной местности. Например, в даргинском ауле Сулевкент, лезгинском Испике и лакском Балхаре исстари жили гончары, и в каждом из них сложились свои техники, в селе Кубачи (где живет особый народ — кубачинцы — прим. ТАСС) веками совершенствовали мастерство работы с ювелирными металлами, а на юге Дагестана традиционно развито производство ковров.
"Сулевкентская и испикская керамики у нас были практически утеряны, но в последние годы мы начали возрождать их", — отметил Гусейнов.
По его словам, ближе всего к исчезновению оказалась технология изготовления испикской керамики, которую перед обжигом окунают в молоко. Несколько лет назад в Дагестане остался только один мастер, который умел ее делать, но недавно он взял учеников.
"Это экологически чистые изделия, их можно использовать в быту. Я лично использую испикский чайник, и, что хорошо, керамика впитывает чуть-чуть аромат чая, и сам заварник потом пахнет травами и чаем", — добавил собеседник.
Сулевкентская керамика традиционно после обжига поливалась специальной глазурью, и только недавно удалось восстановить ее рецепт. В прошлом году была запущена фабрика по производству сулевкентсткой керамики.
Балхарская керамика отличается росписью: узоры наносятся на еще не обожженные изделия белой глиной. "Но в отличие от других видов керамики она впитывает влагу, это специально придумано, чтобы сосуд, как термос, сохранял прохладу — эти сосуды специально наполняли и оставляли у родников, чтобы путник мог утолить жажду. Из-за этого сквозь них вода немного просачивается. При этом ни молоко, ни кефир, ни что-то еще они не пропускают", — уточнил представитель делегации.
На стенде Дагестана представлены и несколько видов ковров, выполненных в различных техниках: гобеленовые, ворсовые, гладкие ковры сумахи и многие другие. Причем речь идет не только о самих коврах, но и о ткани, из которой можно сшить подушки или изготовить декоративные вещи. "Наши ковры знамениты на весь мир, это всегда ручная работа, не какой-то станок. Все ковры всегда из натуральной шерсти, а красители — природные, из корней, растений", — пояснил Гусейнов.
Зародившаяся в аварском селе Унцукуль техника инкрустации по дереву настолько сложна, что ее не преподают даже в университете (в республике настолько развиты народные промыслы, что большинству из них обучают в вузе — прим. ТАСС). Аналогов этого ремесла в мире нет, секреты искусства передают по наследству.
"Смотрите: это ваза из дерева, а рисунок на ней выполнен металлом, все удивляются, когда я об этом говорю, думают, что это роспись. Деревянная заготовка выполняется на станке, а рисунок наносится вручную. Каждая полосочка, каждая точечка делается вручную: специальным резаком делают надрез, вставляют тончайшую пластинку металла, лишнее отрезается, потом молоточком пластинка вбивается в дерево. Все сделать надо с ювелирной точностью, работа долгая и кропотливая", — рассказал собеседник.
Еще одна гордость Дагестана — мастера, работающие с драгоценными металлами. На фестивале молодежи, например, помимо золоченной посуды с выполненными глазурью узорами, представлены сувениры к чемпионату мира по футболу 2018 года: мячи из серебра с черненной гравировкой.
Говоря о Расуле Гамзатове, известном советском поэте родом из Дагестана, представители республики улыбаются: "Гамзатов — наше все".
На выставке представлены несколько сборников его стихов. Резные кожаные обложки для них делал мастер, который раньше делал обувь, а потом начал изготавливать сувенирную продукцию.
Большинство стихов Гамзатов написал на родном аварском языке, но многие его произведения были переведены на русский. Стихотворение "Мой Дагестан" — признание в любви — сейчас, отмечает Гусейнов, учат в школах.
Основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более 1 тыс. иностранных участников фестиваля.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.