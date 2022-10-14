В республике возрождают технологию изготовления испикской керамики, которую перед обжигом окунают в молоко

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Экспозиция Республики Дагестан открылась на выставке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В ней представлены изделия народного промысла: несколько видов керамики и ковров, деревянные вазы с инкрустацией металлом, которую умеют делать только аварцы, ювелирные изделия, среди которых сувенирные серебряные футбольные мячи — к чемпионату мира 2018 года в России, а также сборники стихов дагестанского поэта Расула Гамзатова.

Собеседник пояснил, что на территории Дагестана живут люди разных национальностей, и их занятия всегда различались. Исторически каждое ремесло и отдельные техники развивались в определенной местности. Например, в даргинском ауле Сулевкент, лезгинском Испике и лакском Балхаре исстари жили гончары, и в каждом из них сложились свои техники, в селе Кубачи (где живет особый народ — кубачинцы — прим. ТАСС) веками совершенствовали мастерство работы с ювелирными металлами, а на юге Дагестана традиционно развито производство ковров.

Горшки обжигают не боги

"Сулевкентская и испикская керамики у нас были практически утеряны, но в последние годы мы начали возрождать их", — отметил Гусейнов.

По его словам, ближе всего к исчезновению оказалась технология изготовления испикской керамики, которую перед обжигом окунают в молоко. Несколько лет назад в Дагестане остался только один мастер, который умел ее делать, но недавно он взял учеников.

"Это экологически чистые изделия, их можно использовать в быту. Я лично использую испикский чайник, и, что хорошо, керамика впитывает чуть-чуть аромат чая, и сам заварник потом пахнет травами и чаем", — добавил собеседник.

Сулевкентская керамика традиционно после обжига поливалась специальной глазурью, и только недавно удалось восстановить ее рецепт. В прошлом году была запущена фабрика по производству сулевкентсткой керамики.

Балхарская керамика отличается росписью: узоры наносятся на еще не обожженные изделия белой глиной. "Но в отличие от других видов керамики она впитывает влагу, это специально придумано, чтобы сосуд, как термос, сохранял прохладу — эти сосуды специально наполняли и оставляли у родников, чтобы путник мог утолить жажду. Из-за этого сквозь них вода немного просачивается. При этом ни молоко, ни кефир, ни что-то еще они не пропускают", — уточнил представитель делегации.

Тонкая работа

На стенде Дагестана представлены и несколько видов ковров, выполненных в различных техниках: гобеленовые, ворсовые, гладкие ковры сумахи и многие другие. Причем речь идет не только о самих коврах, но и о ткани, из которой можно сшить подушки или изготовить декоративные вещи. "Наши ковры знамениты на весь мир, это всегда ручная работа, не какой-то станок. Все ковры всегда из натуральной шерсти, а красители — природные, из корней, растений", — пояснил Гусейнов.