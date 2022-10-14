Лавров считает ВФМС благоприятной площадкой для налаживания дружеских связей

Глава МИД посоветовал гостям фестиваля "уделить внимание достопримечательностям Сочи" и назвал город спортивным, дискуссионным, туристическим и культурным международным центром

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Фестиваль молодежи - хорошая возможность наладить перспективные контакты в целях поддержания дружеского диалога между странами и народами. Такое мнение выразил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на панельной дискуссии "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС).

"Фестиваль собрал многие тысячи юношей и девушек со всего мира, и это прекрасная возможность для того, чтобы лучше узнать друг друга, договориться о дальнейших контактах в интересах поддержания доверия и взаимопонимания между странами и народами", - сказал он в своей приветственной речи. "Если хотите, хорошая возможность компенсировать то, что пока не удается сделать политикам на взрослом уровне", - добавил министр.

Он также призвал участников форума уделить внимание городу Сочи, где проходит молодежный слет. "Советую уделить внимание достопримечательностям Сочи, города, который утвердился в качестве международного центра: и спортивного, и дискуссионного, и туристического, и культурно-образовательного", - отметил Лавров.