Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 10:43
Кабмин выделил Росмолодежи на ВФМС 347 млн рублей

Средства пойдут на организацию дополнительного размещения и общественного питания участников фестиваля и обустройство и функционирование экипировочного центра

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство России выделило Росмолодежи из резервного фонда более 347 млн рублей на финансовое обеспечение мероприятий Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет- портале правовой информации.

В нем отмечается, что средства выделены на организацию дополнительного размещения и транспортного обеспечения участников фестиваля, обустройство и функционирование экипировочного центра, ситуационного центра и пункта аккредитации. Деньги также будут направлены на организацию общественного питания и обеспечение деятельности представителей оргкомитета мероприятия.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссия
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