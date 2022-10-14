В 2017 году ряд мероприятий форума будет посвящен истории региона и Сибирского отделения РАН

НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Делегация участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов - около 100 гостей из 33 стран мира приняли участие в церемонии открытия пятого Фестиваля науки, которая состоялась в большом зале Дома ученых Сибирского отделения РАН, передает корреспондент ТАСС.

"Здесь, как и 60 лет назад, по сути дела создается будущее планеты. Участникам Фестиваля науки предоставляется возможность увидеть это будущее и увидеть себя в этом будущем. Очень важно сегодня научиться выбирать не просто будущую профессию, а, по сути, дело своей жизни. У вас представится уникальная возможность почувствовать, как будет меняться наука будущего, и попытаться выстроить жизненную траекторию в этом будущем", - сказал в приветственном слове к гостям и участникам научного форума временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Мероприятия научного фестиваля пройдут на 30 различных площадках Новосибирска до 20 октября. Ожидается, что в них примут участие около 30 тыс. жителей области. В фестивале науки будут задействованы научные институты, вузы, школы, частные компании, музеи, библиотеки, технопарки и бизнес-инкубаторы.

О Фестивале науки

В этом году научный фестиваль посвящен 80-летию Новосибирской области и 60-летию СО РАН. Поэтому ряд мероприятий будет посвящен истории региона и Сибирского отделения. Кроме того, гостей, как обычно, ждут выставки, открытые лекции, круглые столы, квесты, игры для школьников. Впервые в рамках фестиваля для старшеклассников буду организованы экскурсии по новосибирским предприятиям. В частности, они посетят Медтехнопарк, НАПО им. Чкалова, Технопарк,заводы "Элсиб" и "НЭВЗ-Союз".

О ВФМС-2017

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут до 22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.