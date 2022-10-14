Дорожные службы ликвидируют последствия ночного ливня в Сочи

Отмечается, что погодные условия не повлияют на проведение мероприятий Всемирного фестиваля молодежи и студентов

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Сильный ливень, обрушившийся на Сочи минувшей ночью, затопил отдельные участки транспортной сети курорта. Коммунальные и дорожные службы оперативно устраняют последствия затоплений, сообщила пресс-служба администрации Сочи.

Обильные осадки привели к переполнению дождевого резервуара-отстойника в районе улице Авиационной, принадлежащего управлению федеральных дорог "Черноморье". "В течение ночи на Адлерский район выпало четверть месячной нормы осадков. Это привело к подтоплению улицы Авиационной, из-за чего возник сбой в движении автомобильного транспорта. Движение по улице, которая является объездной, восстановят в ближайшие часы", - сказали в мэрии Сочи.

Движение общественного транспорта временно осуществляется через центр Адлерского района. Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Сочи из-за возможности сильных дождей и ветра.

В Олимпийском парке Сочи в эти дни проходят основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который собрал представителей из более чем 180 стран. Как сообщили в пресс-службе фестиваля, погодные условия не повлияли на программу форума. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.