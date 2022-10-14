Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека отметил благотворительную деятельность Елизаветы Глинки, создавшей организацию "Справедливая помощь"

"Я не знаю, что такое политика малых дел. Малые дела могут стать большими делами. Членом нашего Совета была замечательная женщина Елизавета Глинка. Лиза создала организацию "Справедливая помощь" и занималась тем, что кормила бездомных, а потом занималась тем, что вывозила из Донбасса раненных и больных детей", - рассказал он, выступая в понедельник перед участниками фестиваля на панельной дискуссии на тему "Гражданская активность - путь к стабильному обществу".

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов призвал участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) не брезговать свершением малых дел, потому что за ними всегда могут следовать большие социальные изменения.

Федотов напомнил, что Глинка погибла в авиакатастрофе Ту-154, которая произошла 25 декабря прошлого года. Всего в результате трагедии погибли 92 человека, среди них 64 участника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова и его художественный руководитель Валерий Халилов, военнослужащие, представители СМИ, глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

"В декабре она [Глинка] везла туда [в Сирию] лекарства - вот вам маленькая история о человеке, который меняет мир. Это малые дела? Это большие дела, это великие дела, дела великого сердца, - добавил глава СПЧ. - За малыми делами всегда могут следовать большие социальные изменения, поэтому мой призыв к вам: не брезгуйте малыми делам, ведь вы не знаете, в какие великие дела они потом могут воплотиться".

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.