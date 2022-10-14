Лавров: невыполнение "Минска-2" отражает проблему договороспособности ФРГ и Франции

Германия и Франция подписались вместе с Россией под минским комплексом мер, отметил глава МИД РФ

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Невыполнение минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине отражает проблему договороспособности, в том числе ФРГ и Франции. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на панельной дискуссии "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Это вопрос договороспособности, в том числе и договороспособности Германии и Франции, которые подписались вместе с нами под минским комплексом мер (по выполнению минских соглашений)", - отметил Лавров.