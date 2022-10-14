Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 11:34
Лавров: невыполнение "Минска-2" отражает проблему договороспособности ФРГ и Франции

Германия и Франция подписались вместе с Россией под минским комплексом мер, отметил глава МИД РФ

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Невыполнение минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине отражает проблему договороспособности, в том числе ФРГ и Франции. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на панельной дискуссии "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Это вопрос договороспособности, в том числе и договороспособности Германии и Франции, которые подписались вместе с нами под минским комплексом мер (по выполнению минских соглашений)", - отметил Лавров.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовКризис на УкраинеФранцияРоссияГерманияЛавров, Сергей Викторович
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