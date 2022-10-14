Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 11:32
Лавров заявил, что РФ будет помогать отстаивать суверенитет Южной Осетии

Глава МИД добавил, что Россия будет уважать суверенитет Южной Осетии "через наши теснейшие союзнические отношения"

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Россия будет всячески уважать суверенитет Южной Осетии и помогать его отстаивать. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на панельной дискуссии "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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"Южная Осетия нами признана в качестве независимого государства. Российские миротворцы, российская армия непосредственным образом помогли не допустить того, чтобы тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили силой решил "территориальную проблему", как он ее называл, вопреки решениям ОБСЕ, вопреки тому, что там находились российские и осетинские миротворцы, да и грузинские, которых вывели за несколько часов до начала этой агрессивной акции", - отметил министр.

"Мы будем суверенитет Южной Осетии всячески уважать и помогать его отстаивать через наши теснейшие союзнические отношения", - подчеркнул Лавров.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовСаакашвили, Михаил НиколаевичЮжная ОсетияРоссияЛавров, Сергей Викторович
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