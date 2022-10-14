Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
16 октября, 11:51
Помощник Генсека: достижение глобальных целей ООН лежит на плечах молодежи

Сихан Султаноглу назвал молодое поколение "силой, которая будет менять мир"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Ответственность за достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) лежит на современной молодежи, которая в будущем будет силой, способной менять мир. Такое мнение высказала в понедельник помощник Генерального Секретаря ООН, директор Регионального Бюро по странам Европы и СНГ Программы развития ООН Сихан Султаноглу.

Смотрите также
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День третий. Онлайн

Выступая в понедельник на панельной дискуссии, посвященной теме "Гражданская активность - путь к стабильному обществу", она напомнила, что в 2015 году мировые лидеры на Генассамблее ООН утвердили 17 Целей устойчивого развития (ЦУР), рассчитанных на 15 лет, до 2030 года.

По ее словам, один из пунктов этих глобальных целей касается глобального партнерства - партнерства между странами, между людьми. Султаноглу высказала мнение, что именно молодые люди должны стать той силой, которая будет менять мир. "На вас лежит ответственность принимать участие в достижении этих целей, обращать внимание лидеров ваших стран на происходящие проблемы. Мы полагаемся на вас в вопросе реализации этих целей, что вы сделаете мир лучше", - сказала она.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссия
Читать далее
Фурсенко отметил, что Фестиваль молодежи и студентов в Сочи научит слышать друг друга
16 октября, 13:25
Эксперт: необходимо восстановить природный ресурсооборот
16 октября, 13:19
Глава СПЧ назвал идею давать статус "иноагента" физлицам и СМИ бессмысленной
16 октября, 13:15
Лавров: неонацизм буйно расцветает на Украине в последние годы
16 октября, 13:07
Скворцова: продолжительность жизни у мужчин увеличивается быстрее, чем у женщин
16 октября, 13:01
Тысячи человек могут подпасть под амнистию к 100-летию революции 1917 года
16 октября, 12:50
Лавров: глобальный форум молодых дипломатов поможет оздоровлению международной обстановки
16 октября, 12:46
Лавров: Ливия не была предметом торга РФ и США для вступления в ВТО
16 октября, 12:44
Последствия потопа на дороге в Адлерском районе Сочи ликвидированы
16 октября, 12:22
Количество участников ВФМС по факту может увеличиться до 25 тыс. человек
16 октября, 12:20
Все участники забега на 2017 метров на ВФМС в Сочи получили золотые медали
16 октября, 12:15
Лавров: РФ придется принять зеркальные меры при ограничении работы российских СМИ в США
16 октября, 12:12
Лавров заявил о возросшем влиянии России на международной арене
16 октября, 11:59
Лавров: руководство Чечни создало систему по возвращению российских детей из Сирии и Ирака
16 октября, 11:57
Победители соревнований по якутской борьбе на Всемирном фестивале в Сочи получат алмазы
16 октября, 11:55
Представители 73 стран приняли участие в забеге на 2017 метров на фестивале в Сочи
16 октября, 11:53
Сергей Лавров выступает на XIX ВФМС. Видеотрансляция
16 октября, 11:50
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.