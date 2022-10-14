Сихан Султаноглу назвал молодое поколение "силой, которая будет менять мир"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Ответственность за достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) лежит на современной молодежи, которая в будущем будет силой, способной менять мир. Такое мнение высказала в понедельник помощник Генерального Секретаря ООН, директор Регионального Бюро по странам Европы и СНГ Программы развития ООН Сихан Султаноглу.

Выступая в понедельник на панельной дискуссии, посвященной теме "Гражданская активность - путь к стабильному обществу", она напомнила, что в 2015 году мировые лидеры на Генассамблее ООН утвердили 17 Целей устойчивого развития (ЦУР), рассчитанных на 15 лет, до 2030 года.

По ее словам, один из пунктов этих глобальных целей касается глобального партнерства - партнерства между странами, между людьми. Султаноглу высказала мнение, что именно молодые люди должны стать той силой, которая будет менять мир. "На вас лежит ответственность принимать участие в достижении этих целей, обращать внимание лидеров ваших стран на происходящие проблемы. Мы полагаемся на вас в вопросе реализации этих целей, что вы сделаете мир лучше", - сказала она.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.