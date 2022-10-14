О фестивале

Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 11:55
Победители соревнований по якутской борьбе на Всемирном фестивале в Сочи получат алмазы

Состязания пройдут среди мужчин и женщин в пяти весовых категориях

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Соревнования по мас- рестлингу, сертифицированному виду якутской борьбы, будут проходить в течение пяти дней на площадке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Лучшим борцам будут дарить якутские алмазы, сообщила ТАСС представитель федерации мас-рестлинга Елена Томская.

"У нас площадка работает с 10:00 до 18:00 - открытые тренировки, мастер-классы. И в течение дня будет проходить отбор, а каждый вечер мы организуем соревнования среди мужчин и среди девушек - всего по пяти весовым категориям. Мы придумали, что в качестве призов будут якутские бриллианты: борьба ведь тоже изначально якутская", - сказала собеседница.

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Она уточнила, что соревнования будут проходить с понедельника по пятницу. Таким образом, всего будет вручено 25 алмазов. "Это сертифицированные бриллианты с коробочкой и номером", - отметила Томская, пояснив, что речь идет о миниатюрных алмазах-"капельках".

Мас-рестлинг как официальный вид спорта был зарегистрирован в 2015 году. Это вид единоборства, в котором два соперника садятся друг напротив друга, упираются ногами в барьер и перетягивают палку. При этом можно передвигаться вдоль барьера, вставать или ложиться. "Это только кажется очень простым видом спорта, но на самом деле в нем задействованы все мышцы, тут работает все тело", - добавила собеседница.

По ее данным, в настоящее время мас-рестлингом занимаются на пяти континентах, в международную федерацию входят 43 страны. В работе площадки ВФМС помимо россиян участвуют спортсмены из Новой Зеландии, Европы и Азии, а из Бразилии приехали парень и девушка - чемпионы страны.

"Примерно 90 человек работает на площадке, работаем посменно. Мы все знакомы заочно, но мы из разных регионов и разных стран и сейчас наконец-то можем познакомиться лично", - добавила Томская.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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