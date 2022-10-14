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16 октября, 11:59
Лавров заявил о возросшем влиянии России на международной арене

Россия - единственная страна, которая реально общается со всеми сторонами конфликтов на Ближнем Востоке, подчеркнул глава МИД РФ

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Россия не потеряла свое влияние на международной арене, наоборот, оно только возросло. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на панельной дискуссии "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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"Я считаю, что наше влияние возросло, - сказал глава МИД РФ. - Может быть, это не скромно, но так мне говорят наши собеседники".

По его словам, Россия является единственной страной, которая реально общается со всеми без исключения сторонами конфликтов на Ближнем Востоке.

"И сирийский пример, наверное, самый показательный, - отметил министр. - Приезжают и общаются с нами все без исключения оппозиционеры, в том числе и самые радикальные. А то, что мы через наших военных договорились с вооруженными формировании на земле об установлении режима прекращения огня и обеспечении доставки гуманитарной помощи, говорит о том, что мы можем работать в любой ситуации с любой реально существующей политической или военной силой".

"Не припомню, чтобы кто-то с тех пор повторял мысль о том, что Россия, дескать, потеряла свое влияние", - указал Лавров.

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