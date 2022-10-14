Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 12:20
Количество участников ВФМС по факту может увеличиться до 25 тыс. человек

Сергей Кириенко подчеркнул, что в целях создания удобства для всех участников мероприятий фестиваля подключаются дополнительные гостиницы и увеличат продолжительность обедов и ужинов

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Общее количество участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) может по факту увеличиться с 20 до 25 тыс. человек, так как от некоторых стран приехало в три раза больше делегатов, чем было аккредитовано. Об этом заявил в понедельник первый замруководителя Администрации президента РФ, руководитель российского оргкомитета ВФМС 2017 Сергей Кириенко на XXIII заседании руководителей государственных информагентств СНГ, которое проходит во время ВФМС в Сочи.

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"У нас где-то при плановой численности 20 тыс. сейчас уже больше 24 тыс. Думаем, что мы где-то к 25 тыс. подойдем, понимая количество подъезжающих людей", - сказал он.

По его словам, увеличение числа участников создает дополнительные сложности для инфраструктуры. "Но мы вместе со Всемирной федерацией демократической молодежи это обсуждали и решили, что не будем цепляться за бюрократические формальности", - добавил он.

"От большого количества стран приезжает иногда чуть больше квоты, а иногда раза в три больше. От делегации Непала у нас по квоте должно быть 70 человек, приехало 290, а что делать? Ребята взяли билеты, стоят у ворот. Можно, конечно, сказать: "Ребята, вы тут не записаны, езжайте обратно", но мы посоветовались и решили что найдем возможности", - добавил он.

Кириенко отметил, что в целях создания удобства для всех участников подключаются дополнительные гостиницы, кроме того, будет увеличена продолжительность обедов и ужинов.

Учет интересов участников

Кириенко также отметил ажиотаж, который возникает на дискуссиях, связанный с тем, что программа сделана с учетом интересов участников. По его словам, в число тем дискуссионной программы вошли вопросы от робототехники и криптовалют до социальной политики, медицины и экономики. В свою очередь, присутствовавший на заседании генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов напомнил, что группа One Republic, которая выступила на церемонии открытия, была также выбрана при помощи голосования.

"Да, группу One Republic выбрали голосованием. Нам пришлось их отыскать, они поменяли свою программу под это и специально прилетели", - сказал Кириенко.

На эти слова Михайлов отметил, что предпочел бы другого исполнителя. "Не скрою, лично я хотел Элтона Джона", - сказал он. "Знаете, видимо мы с вами несколько выпадаем из возраста молодежи, которая голосовала", - с улыбкой ответил Кириенко.

О фестивале

Открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов стоялось 15 октября в Олимпийском парке Сочи. В субботу в Москве прошел международный парад-карнавал ВФМС.

Изначально организаторы заявляли о том, что в фестивале примут участие 20 тысяч человек, однако в субботу пресс- служба ВФМС сообщила о том, что на молодежный форум приехало гораздо больше людей, чем было аккредитовано. С ними сейчас решается вопрос об аккредитации и размещении в сочинских гостиницах, уточнили организаторы.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовКириенко, Сергей ВладиленовичМихайлов, Сергей Владимирович
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