Скворцова: продолжительность жизни у мужчин увеличивается быстрее, чем у женщин

Министр здравоохранения также отметила, что разрыв в длительности жизни у мужчин и женщин сохраняется

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Продолжительность жизни россиян увеличилась почти на 6 лет за последние 10 лет, при этом продолжительность жизни у мужчин растет быстрее, чем у женщин. Об этом заявила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в своем выступлении на Фестивале молодежи и студентов.

"За последние 10 лет продолжительность жизни россиян увеличилась практически на 6 лет. Шаг увеличения у мужчин больше, чем у женщин. Это важно, потому что у нас сохраняется разрыв в длительности жизни у мужчин и женщин. 10 лет назад это было более 13 лет, сейчас уже менее 10", - сказала министр.