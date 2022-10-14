Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
16 октября, 13:01
Скворцова: продолжительность жизни у мужчин увеличивается быстрее, чем у женщин

Министр здравоохранения также отметила, что разрыв в длительности жизни у мужчин и женщин сохраняется

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Продолжительность жизни россиян увеличилась почти на 6 лет за последние 10 лет, при этом продолжительность жизни у мужчин растет быстрее, чем у женщин. Об этом заявила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в своем выступлении на Фестивале молодежи и студентов.

"За последние 10 лет продолжительность жизни россиян увеличилась практически на 6 лет. Шаг увеличения у мужчин больше, чем у женщин. Это важно, потому что у нас сохраняется разрыв в длительности жизни у мужчин и женщин. 10 лет назад это было более 13 лет, сейчас уже менее 10", - сказала министр.

Смотрите также
Скворцова предупредила молодежь, что инсульт теперь касается 20-30-летнихСкворцова: более половины россиян в будущем должны уметь оказывать первую помощьСкворцова призвала развивать волонтерские проекты в медицине

Ранее министр неоднократно отмечала, что значительный вклад в продление жизни мужчин вносит отказ от курения и от пагубного употребления алкоголя.

В своем выступлении на сессии Фестиваля молодежи и студентов, посвященной проблемам здравоохранения и экологии, министр также заметила, что смертность от основных причин существенно снизилась. "В нашей стране на первом месте сохраняются сердечно-сосудистые заболевания. Мы снизили смертность более, чем на треть. Инвалидность первичная снизилась более, чем в 4 раза", - сказала она.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. В форуме участвуют более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссияСкворцова, Вероника Игоревна
Читать далее
Фурсенко отметил, что Фестиваль молодежи и студентов в Сочи научит слышать друг друга
16 октября, 13:25
Эксперт: необходимо восстановить природный ресурсооборот
16 октября, 13:19
Глава СПЧ назвал идею давать статус "иноагента" физлицам и СМИ бессмысленной
16 октября, 13:15
Лавров: неонацизм буйно расцветает на Украине в последние годы
16 октября, 13:07
Тысячи человек могут подпасть под амнистию к 100-летию революции 1917 года
16 октября, 12:50
Лавров: глобальный форум молодых дипломатов поможет оздоровлению международной обстановки
16 октября, 12:46
Лавров: Ливия не была предметом торга РФ и США для вступления в ВТО
16 октября, 12:44
Последствия потопа на дороге в Адлерском районе Сочи ликвидированы
16 октября, 12:22
Все участники забега на 2017 метров на ВФМС в Сочи получили золотые медали
16 октября, 12:15
Лавров: РФ придется принять зеркальные меры при ограничении работы российских СМИ в США
16 октября, 12:12
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.