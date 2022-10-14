Скворцова: продолжительность жизни у мужчин увеличивается быстрее, чем у женщин

Министр здравоохранения также отметила, что разрыв в длительности жизни у мужчин и женщин сохраняется
СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Продолжительность жизни россиян увеличилась почти на 6 лет за последние 10 лет, при этом продолжительность жизни у мужчин растет быстрее, чем у женщин. Об этом заявила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в своем выступлении на Фестивале молодежи и студентов.
"За последние 10 лет продолжительность жизни россиян увеличилась практически на 6 лет. Шаг увеличения у мужчин больше, чем у женщин. Это важно, потому что у нас сохраняется разрыв в длительности жизни у мужчин и женщин. 10 лет назад это было более 13 лет, сейчас уже менее 10", - сказала министр.
Ранее министр неоднократно отмечала, что значительный вклад в продление жизни мужчин вносит отказ от курения и от пагубного употребления алкоголя.
В своем выступлении на сессии Фестиваля молодежи и студентов, посвященной проблемам здравоохранения и экологии, министр также заметила, что смертность от основных причин существенно снизилась. "В нашей стране на первом месте сохраняются сердечно-сосудистые заболевания. Мы снизили смертность более, чем на треть. Инвалидность первичная снизилась более, чем в 4 раза", - сказала она.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. В форуме участвуют более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.