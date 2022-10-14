Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 12:22
Последствия потопа на дороге в Адлерском районе Сочи ликвидированы

За ночь в Адлерском районе города выпала четверть месячной нормы осадков

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Дорожные службы ликвидировали последствия затопления объездной дороги в Адлерском районе Сочи, спровоцированного ночным ливнем. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба управления федеральных дорог "Черноморье".

В течение минувшей ночи в Адлерском районе выпала четверть месячной нормы осадков. Сильный ливень привел к переполнению дождевого резервуара-отстойника, в который попадают стоки.

"Федеральные дорожники с участием пожарных расчетов МЧС завершили ликвидацию локального подтопления в Сочи. На откачку воды из пруда и с участка подтопления дороги были задействованы шесть насосных систем суммарной мощностью 8 кубометров воды в минуту и четыре пожарных расчета", - говорится в сообщении.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Сочи из- за возможности сильных дождей и ветра.

В Олимпийском парке Сочи в эти дни проходят основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который собрал представителей из более чем 180 стран. Как ранее сообщили в пресс-службе фестиваля, погодные условия не повлияли на программу форума.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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