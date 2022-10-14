Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 12:12
Лавров: РФ придется принять зеркальные меры при ограничении работы российских СМИ в США

По мнению главы МИД РФ, действия Вашингтона в отношении RT демонстрируют, что российский телеканал успешно противостоит пропаганде CNN

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Россия будет вынуждена принять ответные меры в отношении американских каналов, осуществляющих свою деятельность на ее территории, если в Соединенных Штатах наложат ограничения на работу Russia Today. Такое заявление в понедельник сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на панельной дискуссии "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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"Если американское правосудие добьется такого абсолютно неправомерного решения в отношении Russia Today, то мы будем вынуждены таким же образом поступить с теми американскими каналами, которые работают в России, которые финансируются прежде всего на деньги американских налогоплательщиков", - отметил он.

"Адвокаты у этой компании есть, надеюсь, они все возможности используют", - добавил министр.

По словам министра, требования, "чтобы RT записались в иностранные агенты", не случайны. По его мнению, это демонстрирует то, что российский телеканал успешно противостоит пропаганде CNN.

Лавров также добавил, что "телекомпания CNN сама себя высекает, как та самая унтер-офицерская вдова, постоянно подставляясь, постоянно демонстрируя свою ангажированность и готовность жертвовать профессиональным уровнем ради сиюминутной политической целесообразности".

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ранее сообщила, что в США требуют от RT признания себя иностранным агентом до 17 октября. В случае, если этого не произойдет, в отношении сотрудников канала будут приняты серьезные меры вплоть до арестов.

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