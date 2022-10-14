Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 12:15
Все участники забега на 2017 метров на ВФМС в Сочи получили золотые медали
© Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

В среду вечером победителей будут еще раз чествовать на Медальной площади Олимпийского парка

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Все без исключения участники забега на 2017 метров на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи получили золотые медали. В забеге, который прошел по трассе "Формулы-1" в Олимпийском парке, приняли участие 3437 человек из 73 стран мира.

Участники забега по желанию также могли преодолеть на один круг больше, причем результаты на четырехкилометровой дистанции шли в официальный зачет. Быстрее всех ее преодолел Дмитрий Травкин. "Я любитель, бег - это мое хобби, - сказал он ТАСС. - Хотя, естественно, спортивное прошлое у меня есть - в старших классах школы я занимался бегом. Сюда же приехал из города Коврова Владимирской области, ее тут и представляю".

Лучший результат в женском зачете показала Екатерина Толмачева. В понедельник вечером состоится награждение победителей в Олимпийском парке.

Открытие международного студенческого форума состоялось 15 октября в сочинском ледовом дворце "Большой", завершится фестиваль 22 октября. Первый фестиваль молодежи и студентов прошел в 1947 году в Праге под девизом "Молодежь, объединяйся, вперед к будущему миру!" В 1957 и 1985 годах фестиваль принимала Москва, четыре года назад молодежный форум состоялся в столице Эквадора Кито.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.

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