Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 12:46
Лавров: глобальный форум молодых дипломатов поможет оздоровлению международной обстановки

Глава МИД подчеркнул, что "вызовы сегодняшнего дня поддаются решениям лишь на основе коллективных, политико-дипломатических усилий"

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Глобальный форум молодых дипломатов, первое заседание которого открылось в понедельник в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, является важным и полезным начинанием, Москва готова поддерживать инициативы его участников. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Приятно, что идея проведения этого формула получила такую широкую поддержку, здесь представлены более 50 внешнеполитических служб различных государств мира, - сказал министр. - Рассчитываем, что это станет началом новой традиции, поможет общению на уровне молодых дипломатов. Считаю, что это очень полезное и важное начинание".

Глава МИД РФ сообщил о готовности Москвы активно поддерживать инициативы участников форума. "Именно поддерживать, а не навязывать, - подчеркнул он. - Россия никому ничего не навязывает, это наш внешнеполитический принцип. Мы стараемся понять наших собеседников и понять, как можно наши интересы совместить и найти баланс".

"Наша дипломатия старается делать максимум возможного для того, чтобы помочь оздоровлению международной обстановки и помочь решению стоящих пред всем человечеством проблем, - отметил министр. - Понятно, что вызовы сегодняшнего дня поддаются решениям лишь на основе коллективных, политико-дипломатических усилий. Это универсальный подход, который применим к любой проблеме, стоящей на международной повестке дня".

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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