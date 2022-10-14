Лавров: Ливия не была предметом торга РФ и США для вступления в ВТО

По словам главы МИД РФ, "США были сами заинтересованы, чтобы мы вступили в ВТО, они для этого и отменили поправку Джексона-Вэника, которая устарела давным-давно"

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Ливия никогда не была предметом торга между Москвой и Вашингтоном для вступления РФ во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом в понедельник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на первом Глобальном форуме молодых дипломатов в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Насчет Ливии никакого торга не было и быть не могло, - сказал он. - США были сами заинтересованы, чтобы мы вступили в ВТО, они для этого и отменили поправку Джексона-Вэника, которая устарела давным-давно".

"У России было стремление не допустить кровопролития, и поэтому мы не возражали против принятия резолюции, в которой объявлялись бесполетные зоны на всей территории Ливии", - добавил министр.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.