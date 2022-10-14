Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
16 октября, 13:19
Эксперт: необходимо восстановить природный ресурсооборот

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук отметил необходимость перехода к "природоподобному укладу", чтобы избежать "жестокой борьбы за ресурсы"

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Необходимо перейти на природоподобный технологический уклад, который может помочь восстановить естественный ресурсооборот, нарушенный сегодняшними технологиями. Такое мнение в понедельник высказал президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на панельной дискуссии "Семь "больших вызовов" миру и стратегия глобального устойчивого развития - взгляд молодежи" на Фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Чтобы не произошло жестокой борьбы за ресурсы, которых становится все меньше, нужно перейти к принципиально новому технологическому укладу - природоподобному", - отметил Ковальчук.

По его словам, что в Курчатовском институте работает один из самых мощных в стране суперкомпьютеров, который потребляет десятки мегаватт. В случае нехватки электроэнергии работа техники будет затруднена. Тогда как для работы "высшего достижения природы" - мозга человека - достаточно фотосинтеза.

"Чтобы создать новый уклад, нужно сделать изменить парадигму науки и образования. Чтобы понять природу, человек стал ее разбирать на части. Мы искусственно создали сотни дисциплин, но теперь мы должны складывать образ природы на уровне глубинного знания", - заключил Ковальчук.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проводятся в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками мероприятий станут более 20 тыс. молодых людей из 180 стран мира, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван "консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".

Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссия
Читать далее
Фурсенко отметил, что Фестиваль молодежи и студентов в Сочи научит слышать друг друга
16 октября, 13:25
Глава СПЧ назвал идею давать статус "иноагента" физлицам и СМИ бессмысленной
16 октября, 13:15
Лавров: неонацизм буйно расцветает на Украине в последние годы
16 октября, 13:07
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.