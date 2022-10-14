Эксперт: необходимо восстановить природный ресурсооборот

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук отметил необходимость перехода к "природоподобному укладу", чтобы избежать "жестокой борьбы за ресурсы"

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Необходимо перейти на природоподобный технологический уклад, который может помочь восстановить естественный ресурсооборот, нарушенный сегодняшними технологиями. Такое мнение в понедельник высказал президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на панельной дискуссии "Семь "больших вызовов" миру и стратегия глобального устойчивого развития - взгляд молодежи" на Фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Чтобы не произошло жестокой борьбы за ресурсы, которых становится все меньше, нужно перейти к принципиально новому технологическому укладу - природоподобному", - отметил Ковальчук.

По его словам, что в Курчатовском институте работает один из самых мощных в стране суперкомпьютеров, который потребляет десятки мегаватт. В случае нехватки электроэнергии работа техники будет затруднена. Тогда как для работы "высшего достижения природы" - мозга человека - достаточно фотосинтеза.

"Чтобы создать новый уклад, нужно сделать изменить парадигму науки и образования. Чтобы понять природу, человек стал ее разбирать на части. Мы искусственно создали сотни дисциплин, но теперь мы должны складывать образ природы на уровне глубинного знания", - заключил Ковальчук.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проводятся в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками мероприятий станут более 20 тыс. молодых людей из 180 стран мира, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван "консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".

Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.