Фурсенко отметил, что Фестиваль молодежи и студентов в Сочи научит слышать друг друга

Помощник президента назвал проведение фестиваля "очень важным делом" и добавил, что представителей разных стран "волнуют одни и те же вопросы"

"Итогом этого фестиваля станет то, что люди будут слушать друг друга, и, главное, они будут лучше слышать друг друга. И, может быть, действительно придумают что-то новое", - сказал Фурсенко.

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Фестиваль молодежи и студентов, который проходит в эти дни в Сочи, научит людей слышать друг друга. Такое мнение в понедельник высказал ТАСС помощник президента РФ Андрей Фурсенко по итогам панельной дискуссии "Семь "больших вызовов" миру и стратегия глобального устойчивого развития - взгляд молодежи".

Он добавил, что зал был почти полон. "Он был живой, ребята из разных стран задавали вопросы, делали предложения, и это были не заготовки. Ребят волнуют одни и те же вопросы. Я думаю, что в других аудиториях также - если у молодых людей интерес к таким проблемам, это уже означает, что мы делаем очень важное дело, проводя фестиваль", - считает помощник президента.

"Самое важное, что ребята, которые здесь присутствуют, должны построить свое будущее сами. Ничего "под ключ" не будет. Это их жизнь, и в этой жизни они готовы этим заняться", - заключил Фурсенко.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проводятся в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками мероприятий станут более 20 тыс. молодых людей из 180 стран мира, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван "консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".

Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.