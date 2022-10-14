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16 октября, 13:07
Лавров: неонацизм буйно расцветает на Украине в последние годы

Глава МИД РФ отметил, что Украина - одна из наиболее пострадавших во время Великой Отечественной войны стран и "с такой легкостью впитывают в себя эту гадость"

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Прославление неонацистов, к огромному сожалению, характерно не только для стран Балтии, но и для Украины. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на первом Глобальном форуме молодых дипломатов в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"В последние годы неонацизм буйно расцветает на Украине, - отметил он. - Позавчера был новый "день защитника отечества", который был объявлен в годовщину создания Украинской повстанческой армии, которая была пособником нацистов".

"Это поразительно, когда люди, чья страна - одна из наиболее пострадавших во время Великой Отечественной войны, с такой легкостью впитывают в себя эту гадость. Извините, по другому сказать не могу", - подчеркнул глава МИД РФ.

Игнорирование неонацисиских настроений и агрессивной русофобии в ряде стран - членов Европейского союза может плохо кончиться, отметил Лавров.

"По-прежнему наши западные партнеры относятся спустя рукава к своим обязанностям заставить членов своего Европейского союза уважать и исповедовать на практике европейские ценности, - отметил он. - Берет верх стремление сплотиться в солидарности Евросоюза на антироссийской основе. Это может плохо кончиться. Уверен, что это аукнется еще негативно и для самих этих государств".

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