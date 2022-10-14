Скворцова заявила, что медицина будет технологичной, цифровой и человечной

Министр здравоохранения отметила, что медицинской сфере будущего будут присущи высокотехнологичность, таргетность и персонализация

"Это будет медицина, основанная на дигитализации, цифровизации, внедрение цифровых технологий не только в оказание медицинской помощи, в том числе использование дистанционных функций, но и в управлении всей системой здравоохранения, всеми отраслями основополагающими, и человеческими, и материальными, и финансовыми - разными", - сказала она.

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Основными чертами медицины будущего станут высокотехнологичность, цифровизация и человечность. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в понедельник, выступая на Фестивале молодежи и студентов.

Еще одной чертой Скворцова назвала высокотехнологичность, таргетность и персонализацию. "Это будет медицина высокотехнологичная <…>, персонализированная, молекулярных различных исследований, включая использование иммунотерапии, таргетной, онкологической и другие, не буду все перечислять высокотехнологичные методы", - пояснила министр.

Одной из важнейших черт медицины будущего министр назвала ее человечность. "И третья черта, которая на самом деле является первой - медицина обязана остаться основанной на человеколюбии, на милосердии, мы не должны забывать о том, что мы люди", - подчеркнула она.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.