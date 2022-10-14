По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, ранее работающий в США российский телеканал обязали до 17 октября признать себя иностранным агентом

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов считает бессмысленным присваивать статус "иностранный агент" физическим лицам и СМИ. Об этом он в понедельник сообщил журналистам на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС).

"Я не понимаю смысла этих предложений. Если использовать тот подход, который прописан в законе о НКО (некоммерческих организациях - прим. ТАСС), то нужно принимать отдельный закон о физлицах, которые получают деньги из-за рубежа. Но из-за рубежа получают деньги очень многие. Например, бизнесмены в большом количестве, все бизнес-структуры, которые имеют дело либо с экспортом, либо с импортом, получают деньги из-за рубежа либо в денежном выражении, либо в виде материальных ценностей", - отметил он.

Предыстория

"Зеркальные меры" в России стали ответом на действия по отношению в телеканалам RT и Sputnik в США. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, российский канал, работающий в США, обязали до 17 октября признать себя иностранным агентом, что потребует затем публикации полных данных всех его сотрудников с зарплатами, домашними телефонами и адресами. В случае, если этого не произойдет, в отношении его сотрудников будут приняты серьезные меры - вплоть до арестов.

Ранее источник в правительственных кругах РФ сообщил, что Минюст России направил ряду американских СМИ, в том числе подконтрольных Совету управляющих по вопросам вещания (BBG), - "Голосу Америки", "Радио Свобода", интернет-проектам "Настоящее время", "Фактограф", "Крым.реалии", "Радио Свободы на татарском языке", "Кавказ.реалии" и "Idel.реалии" - официальное письмо с уведомлением о предстоящих изменениях в законодательстве РФ, касающихся расширения перечня НКО, которые могут быть признаны иностранным агентом.

Ответными мерами в России на действия в отношении RT и Sputnik могут также стать шаги по количественным ограничениям числа журналистов и отказу в аккредитации МИД России, а также проверки соблюдения американскими СМИ российского трудового и налогового законодательств с обнародованием их итогов. А у Генпрокуратуры РФ есть полномочия для признания ряда американских СМИ, уличенных во вмешательстве во внутренние дела России, нежелательными организациями.

Кроме того, заявил ранее источник, с учетом ограниченности действия нынешнего закона об иноагентах будут внесены предложения о расширении перечня организаций, подпадающих под него, включая СМИ, а также возможности признания иноагентами физических лиц, получающих иностранное финансирование. После внесения изменений в законодательство РФ американским СМИ может быть предложено зарегистрироваться в качестве иностранных агентов со всеми вытекающими последствиями.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. В форуме участвуют более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.