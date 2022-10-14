Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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16 октября, 13:10
Лавров призвал обеспечить внутри ДРК выполнение договоренностей

По словам главы МИД РФ, "только сами конголезцы могут свою судьбу решить"

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал конголезцев обеспечить внутри Демократической Республики Конго (ДРК) выполнение ранее достигнутых договоренностей, в частности по проведению выборов. Об этом глава МИД РФ заявил в понедельник на первом Глобальном форуме молодых дипломатов в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"К сожалению, те соглашения, которые были достигнуты в начале года, и которые все активно приветствовали, сейчас находятся под угрозой затягивания их выполнения, имея в виду договоренность о подготовке выборов, - отметил министр. - Мы слышим периодически заявления о том, что технически выборы трудно провести до конца года. Это дает повод оппозиции обвинять правительство в том, что оно не хочет выполнять то, о чем договорились". "Я упоминаю об этом только по одной простой причине: мы всегда стимулируем диалог между главными оппонентами, - обратил внимание Лавров. - Только сами конголезцы могут свою судьбу решить. Ни Россия, ни Франция, ни Бельгия, ни США за вас этого не сделают". "Поэтому мой совет - обеспечьте внутри ДРК выполнение того, о чем договаривались некоторое время назад, - подчеркнул глава российского МИД. - Главное это - договороспособность. Тогда не придется искать за пределами ДРК государств, которые могут по мановению волшебной палочки урегулировать все ваши внутренние проблемы".

"Мы являемся непосредственным участником переговоров о будущем ДРК, мы входим в состав Группы друзей региона Великих озер, которая активно занимается этим вопросом, этой проблемой, помогая самим конголезцам, во-первых, ликвидировать террористическую угрозу и, во-вторых, найти путь, обеспечивающий устойчивое развитие этой страны", - указал Лавров.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовКонго (ДРК)Лавров, Сергей Викторович
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