По мнению композитора, заниматься творчеством в соцсетях стало частью культуры

"Мало того, что творчество - это очень приятно, это развивает вас как ничто другое. Знаете, в Древней Греции люди должны были быть физически красивыми, сильными, а также должны были уметь сочинять и читать стихи. То есть быть всесторонне развитыми личностями. Поэтому я вас призываю - занимайтесь творчеством", - сказал Матвиенко.

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Российский композитор и продюсер Игорь Матвиенко обратился к участникам ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов с призывом заниматься творчеством, так как это помогает становиться всесторонне развитыми личностями. Музыкант в понедельник принял участие в панельной дискуссии "Мировая культура: глобальные вызовы" в Сочи, передает корреспондент ТАСС.

По словам продюсера, сегодня практически каждый человек занимается творчеством. "Все вы замечательные фотографы, особенно девушки: постоянно делаете селфи, фотографируете подруг, постоянно занимаетесь эпистолярным жанром и пишете где-то что-то. Сейчас это тоже часть культуры", - отметил он.

Матвиенко подчеркнул особую силу творчества в жизни общества. "Когда я писал песню "Комбат", я даже не мог себе представить, какое количество писем придет от наших военных в горячих точках, которые говорили, как им эта песня помогает выживать и заходить в бой, спасать товарищей", - вспомнил композитор.

В качестве примера он также привел песню "Жить", написанную после катастрофы А321 над Синайским полуостровом. "Мы получили такое количество отзывов, что песня переросла в проект. Это не фонд, который помогает деньгами. Он просто помогает духовно пережить какие-то страшные вещи", - заметил Матвиенко.

Церемония открытия ВФМС-2017, прошедшая в воскресенье, по мнению Матвиенко, тоже показала силу песни: в композициях было рассказано о главных проблемах человечества, которые предстоит решить молодым людям. "И я опять подумал: наш маленький жанр песни работает, затрагивает", - сказал продюсер.

О фестивале

Основные события XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) проходят в Олимпийском парке Сочи 15-22 октября. В субботу в Москве прошел международный парад-карнавал ВФМС.

Изначально организаторы заявляли о том, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако в субботу пресс-служба ВФМС сообщила о том, что на молодежный форум приехало гораздо больше людей, чем было аккредитовано. С ними сейчас решается вопрос об аккредитации и размещении в сочинских гостиницах, уточнили организаторы.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.