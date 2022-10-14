Визуальную энциклопедию народов России предложили создать на Фестивале молодежи

Инициатор создания энциклопедии из Франции отметил, что в его стране реализация подобного проекта была бы невозможной

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Визуальную энциклопедию народов России, которая покажет этническое разнообразие, а также обратит внимание на проблему его сохранения, предложили создать на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов. С соответствующим обращением к участникам фестиваля обратился продюсер, книжный издатель, коллекционер произведений современного искусства Пьер-Кристиан Броше, выступая в понедельник в рамках панельной дискуссии "Мировая культура: глобальные вызовы".

"Я предлагаю создать визуальную энциклопедию всех народов России. Не для того, чтобы, если вдруг через 20 лет нас застигнет глобализация, смотреть видео и вспоминать, что такие народы были, а именно для того, чтобы вы, молодежь, смогли посмотреть на другие пути, на тех людей, которые отказываются от всего, но таким образом живут гармонично в природе. Может быть, это поможет сохранить их", - сказал Броше.