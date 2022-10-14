Визуальную энциклопедию народов России предложили создать на Фестивале молодежи

Инициатор создания энциклопедии из Франции отметил, что в его стране реализация подобного проекта была бы невозможной
СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Визуальную энциклопедию народов России, которая покажет этническое разнообразие, а также обратит внимание на проблему его сохранения, предложили создать на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов. С соответствующим обращением к участникам фестиваля обратился продюсер, книжный издатель, коллекционер произведений современного искусства Пьер-Кристиан Броше, выступая в понедельник в рамках панельной дискуссии "Мировая культура: глобальные вызовы".
"Я предлагаю создать визуальную энциклопедию всех народов России. Не для того, чтобы, если вдруг через 20 лет нас застигнет глобализация, смотреть видео и вспоминать, что такие народы были, а именно для того, чтобы вы, молодежь, смогли посмотреть на другие пути, на тех людей, которые отказываются от всего, но таким образом живут гармонично в природе. Может быть, это поможет сохранить их", - сказал Броше.
Он подчеркнул, что такой проект был бы невозможен, например, в его родной Франции.
Основные события XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) проходят в Олимпийском парке Сочи 15-22 октября. В субботу в Москве прошел международный парад-карнавал ВФМС.
Изначально организаторы заявляли о том, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако в субботу пресс- служба ВФМС сообщила о том, что на молодежный форум приехало гораздо больше людей, чем было аккредитовано. С ними сейчас решается вопрос об аккредитации и размещении в сочинских гостиницах, уточнили организаторы.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.